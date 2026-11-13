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El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

Ese día, el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, para seguir acompañando a familias y jóvenes.

El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

El próximo viernes 13 de noviembre, McDonald's celebrará una nueva edición del Gran Día, su jornada solidaria que año tras año invita a miles de argentinos a unirse por una causa común: transformar realidades a través de un gesto tan simple como comprar un Big Mac.

Durante ese día, el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, dos organizaciones que trabajan para generar oportunidades y brindar acompañamiento a niños, familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Quienes quieran sumarse podrán hacerlo tanto de manera presencial como a través de la app de McDonald's y las plataformas de delivery.

El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

La edición de 2025 reflejó una vez más el compromiso solidario de la comunidad, con más de 135 mil Big Mac vendidos en todo el país. Este año, el Gran Día renueva la invitación a participar y seguir ampliando el impacto de una iniciativa que convierte cada compra en una oportunidad de ayudar.

Este año, los restaurantes McDonald's también contarán con la venta de corazones solidarios, una iniciativa que permitirá colaborar de forma anticipada con la recaudación del Gran Día, destinada a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.

El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

Dos causas, un mismo compromiso

Lo recaudado permitirá continuar fortaleciendo el trabajo de ambas organizaciones. Por un lado, Casa Ronald McDonald Argentina destinará los fondos al sostenimiento de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que brindan contención y apoyo a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

“Gran Día es una fecha muy especial para Casa Ronald McDonlad, porque año tras año vemos cómo miles de personas de todo el país se unen por una misma causa. Detrás de esta iniciativa hay un enorme trabajo de Arcos Dorados y de los equipos de todos los locales de McDonald’s, que ponen todo su compromiso, su energía y amor para hacerla posible. Es emocionante ver cómo ese esfuerzo compartido y la solidaridad de toda la comunidad se transforman en un apoyo concreto para seguir acompañando a las familias que más nos necesitan”, expresó Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

Por su parte, Fundación Cimientos destinará lo recaudado a sus programas de acompañamiento educativo, que buscan que más jóvenes puedan finalizar sus estudios secundarios, continuar formándose y acceder a mejores oportunidades de inserción laboral.

El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

“Ser parte de Gran Día por segundo año consecutivo nos llena de entusiasmo y nos permite seguir generando oportunidades para adolescentes y jóvenes de todo el país. Cada Big Mac representa un gesto de solidaridad que se transforma en oportunidades concretas: acompañar a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria y construyan su propio proyecto de vida”, senaló Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva de Fundación Cimientos.

El próximo 13 de noviembre, con la compra de cada Big Mac, las personas podrán sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir al trabajo que Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos realizan durante todo el año.

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