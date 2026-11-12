Jubilaciones y pensiones Anses: cuánto van a aumentar en diciembre tras el último dato de inflación

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses aumentará las jubilaciones un 2,17% en diciembre tras difundirse que la inflación oficial de octubre medida por el Indec alcanzó el 2,2%.
- La suba rige por el Decreto 274/2024, que establece una movilidad mensual indexada al IPC de dos meses atrás, aplicándose de forma automática sin necesidad de una nueva norma.
- El haber mínimo alcanzará $445.116 más medio aguinaldo, mientras el Gobierno aún debe confirmar si mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para el sector pasivo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de octubre fue del 2,2%, con una variación interanual del 33,1%. Ese dato determina el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y a las asignaciones familiares en diciembre de 2026, con un incremento real del 2,17% sobre los montos vigentes.
El esquema que regula la actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes.
De este modo, el IPC de octubre funciona como referencia directa del aumento que percibirán en diciembre los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.
El porcentaje de aumento surge de manera automática a partir del dato oficial del Indec, sin que se requiera un decreto adicional del Poder Ejecutivo para su aplicación. Distinto es el caso del bono extraordinario, cuya continuidad y monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 durante diciembre.
Además, ese mes los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.
Los nuevos valores de jubilaciones y pensiones en diciembre
Con el 2,17% de movilidad y de mantenerse el esquema de bono vigente en noviembre, los haberes quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $445.116,74
- Jubilación mínima con bono: $515.116,74
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $356.093,39
- PUAM con bono: $426.093,39
- Pensiones no contributivas: $311.583,36
- Pensiones no contributivas con bono: $381.583,36
- Pensión Madre de 7 Hijos: $445.116,74
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $515.116,74
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.949,47
- AUH con Discapacidad: $520.809,82