Jubilaciones y pensiones Anses: cuánto van a aumentar en diciembre tras el último dato de inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de octubre fue del 2,2%, con una variación interanual del 33,1%. Ese dato determina el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y a las asignaciones familiares en diciembre de 2026, con un incremento real del 2,17% sobre los montos vigentes.