Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos, presencia policial y denuncia por lesiones
Un llamado al 911 movilizó a la Policía y a una ambulancia hasta la propiedad del futbolista. Wanda Nara declaró ante la Justicia y la UFI Género de Tigre ordenó un reconocimiento médico legal a la menor.
Resumen para apurados
- La policía intervino en Nordelta tras una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones a una de sus hijas, alertada por mensajes de auxilio de la menor.
- La niña alertó por chat que su padre la había agredido y encerrado. Nara acudió de urgencia desde su trabajo y protagonizó una tensa discusión con Icardi ante la policía.
- La UFI de Género de Tigre abrió una causa contra Icardi por lesiones y ordenó pericias a la menor, profundizando la disputa judicial y familiar de la expareja.
Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran envueltos en un nuevo escándalo. Mientras la conductora grababa MasterChef Celebrity, un episodio de extrema gravedad se desencadenaba en la propiedad del futbolista, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, que terminó con la intervención policial, la llegada de una ambulancia y actuaciones en la fiscalía por una denuncia de lesiones.
Según consignó el parte policial al que accedió el portal Teleshow, personal del Comando Patrullas Tigre llegó al lote 17 del complejo luego de recibir un llamado al 911. Allí entrevistaron a Nara, quien relató que su ex pareja había reprendido y encerrado en una habitación a una de sus hijas, de 11 años.
De acuerdo con su declaración, la menor le pidió ayuda mediante mensajes de WhatsApp enviados desde una computadora. En ellos le habría contado que estaba sola, que su padre le había pegado y que tenía miedo.
La niña logró salir por sus propios medios de la vivienda y quedó al resguardo de su madre. La otra hija de la expareja, de 10 años, también abandonó la propiedad y se reunió con Wanda. Icardi, en tanto, permaneció dentro de la casa y, según el documento policial, se negó a entrevistarse con los efectivos.
Qué dispuso la fiscalía tras la intervención policial
El fiscal de la UFI Género de Tigre, Julio Petrucci, ordenó iniciar actuaciones por lesiones, recibir declaración testimonial a Wanda Nara, realizar un reconocimiento médico legal a la menor y notificar al futbolista sobre la formación de la causa.
En el lugar también intervino el Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre. El parte policial concluyó con una referencia a las tareas de asistencia: “Se trabaja en la contención”.
La secuencia fue reconstruida en el programa LAM (América) por el periodista Pepe Ochoa. Según explicó, Wanda comenzó a recibir múltiples llamadas mientras participaba de las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero no podía atender porque los celulares no estaban permitidos en el piso.
Fue Martín Migueles, su pareja, quien recibió uno de los llamados. “Wanda no contestaba y recibe un llamado también Martín Migueles, su novio, quien la acompaña todo el tiempo a las grabaciones”, contó Ochoa. Ante la situación, ambos interrumpieron el trabajo y se dirigieron a Nordelta.
Una discusión a los gritos y un operativo en Nordelta
De acuerdo con el relato del periodista, al llegar a la propiedad, Nara se encontró con Icardi. El intercambio derivó en una fuerte discusión frente a los vecinos del barrio privado. “Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer”, describió.
La situación convocó a varios móviles policiales y una ambulancia. Ochoa y los integrantes del programa calificaron el despliegue como un “megaoperativo”.
Antes de presentarse en la fiscalía, el grupo pasó por un hospital de Dique Luján. El periodista aclaró que la visita no habría sido para atender a una persona, sino que podría haber estado vinculada con la intervención de un médico legista para documentar las lesiones denunciadas.
Durante la emisión también difundieron un video grabado por una persona dentro del barrio privado. En las imágenes se observa a Icardi, con un teléfono en la mano, mientras conversa con uno de los efectivos uniformados. “Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”, se lo escucha decir.
En el estudio, la periodista Laura Ubfal puso el foco en la calificación de la causa. “Acá lo fuerte es la palabra lesiones”, sostuvo. Por su parte, Romina Scalora diferenció la gravedad de una amenaza de una denuncia que involucra presuntas lesiones y la intervención de un médico.