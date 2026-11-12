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Otro escándalo en PH: Hernán, de "Mala Fama", discutió con su pareja durante la grabación del programa

El revuelo se desató cuando el músico recordó a su ex mujer como la persona que le enseñó a amar.

Hernán Coronel reveló el motivo de su salida del grupo de MasterChef Celebrity
Hernán Coronel reveló el motivo de su salida del grupo de MasterChef Celebrity
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Hernán Coronel de Mala Fama discutió con su pareja Berenice durante la grabación de PH tras elogiar a su exmujer al hablar de amor en el estudio.
  • Lucrecia intentó ingresar al set pero fue frenada por el mánager, desatándose luego una fuerte pelea en el corte técnico ante los testigos presentes.
  • La producción evalúa en la edición si emitirá el altercado este sábado o si cortará la tensa discusión ya expuesta por programas de espectáculos.
Resumen generado con IA

Un nuevo escándalo sacudió la grabación de PH: Podemos Hablar. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, quien mantuvo una fuerte discusión con su actual pareja, Berenice Lucrecia, luego de referirse a su exmujer durante una de las consignas del programa conducido por Andy Kusnetzoff.

El episodio ocurrió cuando Coronel habló sobre el amor y señaló que fue su exmujer, madre de sus tres hijos mayores, quien le enseñó a conocer ese sentimiento. Sin embargo, sus palabras generaron una reacción inmediata de Lucrecia, que estaba presente en el estudio.

La mujer, tarotista y pareja del músico desde 2016, es también la madre de su hija menor, una beba de apenas unos meses cuyo embarazo había sido anunciado en septiembre del año pasado.

Según relató Natalie Weber en Intrusos, Lucrecia intentó irrumpir en plena grabación para intervenir después de escuchar las declaraciones de Coronel. “El mánager de Hernán la frenó, no lo permitió”, contó la panelista.

Aunque no llegó a participar del programa, el conflicto continuó detrás de cámaras. Durante el primer corte técnico, la pareja protagonizó una discusión a viva voz frente al resto de los presentes. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, aseguró Weber.

Consultada por Rodrigo Lussich sobre si la mujer había logrado intervenir durante la emisión, la panelista insistió en que no pudo hacerlo porque el representante del cantante se lo impidió.

El episodio quedó ahora sujeto a las decisiones del equipo de edición. Daniel Ambrosino explicó en Intrusos que el material estaba siendo procesado mientras transcurría el programa. “Están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo, si no pasó algo. Si sale algo al aire, lo están decidiendo en este preciso momento”, señaló.

Lussich, por su parte, advirtió que, si el fragmento no aparece en la emisión del sábado, el público ya conocerá lo ocurrido a través de la información difundida por Intrusos. Incluso habló de una posible “censura importante” y consideró que lo ideal sería que el episodio se mostrara.

Mientras tanto, Marcela Baños intentó comunicarse con Coronel, pero el cantante se encontraba grabando MasterChef Celebrity. Quien sí respondió fue Gastón, su representante, que buscó restarle importancia al episodio: “No, no pasó nada, está todo bien”, contestó, aunque prometió brindar más detalles posteriormente.

La respuesta generó suspicacias en el panel. Baños consideró que desde el entorno del músico podrían intentar minimizar lo ocurrido para evitar nuevos conflictos con su pareja o una mayor exposición de Lucrecia. “Pero el quilombo estuvo, se armó y acá te lo contamos”, sostuvo.

En medio del debate, Paula Varela propuso otra interpretación de las palabras de Coronel. Planteó que la referencia a su exmujer podía estar vinculada con la experiencia de convertirse en padre y no necesariamente con una comparación entre sus relaciones sentimentales.

“Capaz que le estaba diciendo que conoció el amor gracias a su mujer porque fue la primera vez que tuvo hijos. Tal vez viene desde ahí, porque ahí conoció el amor, porque fue la madre de sus primeros hijos”, señaló.

Por ahora, resta saber si el momento de tensión formará parte de la emisión del sábado o si finalmente será eliminado durante la edición del ciclo.

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