Otro escándalo en PH: Hernán, de "Mala Fama", discutió con su pareja durante la grabación del programa

Un nuevo escándalo sacudió la grabación de PH: Podemos Hablar. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, quien mantuvo una fuerte discusión con su actual pareja, Berenice Lucrecia, luego de referirse a su exmujer durante una de las consignas del programa conducido por Andy Kusnetzoff.