MasterChef Celebrity: encontraron algo desagradable en el plato de Edith Hermida y quedó expuesta
La participante llegó confiada para presentar su preparación ante el jurado, pero un inesperado hallazgo cambió por completo la situación. Maru Botana detectó algo que generó sorpresa y provocó una insólita reacción de la periodista.
Resumen para apurados
- Edith Hermida vivió un incómodo momento en MasterChef Celebrity al hallarse un pelo en su plato durante la degustación del jurado en la última emisión del certamen.
- La cocinera Maru Botana detectó el cabello en la "Trilogía de Mar y Tierra", a lo que la periodista reaccionó con humor acusando en broma a sus compañeros de habérselo colocado.
- El desliz complica el desempeño de Hermida en el reality culinario, acercándola al delantal gris de sentencia y generando repercusión entre los jurados y el público.
Una presentación que prometía convertirse en uno de los grandes momentos de la noche terminó en una situación incómoda y llena de humor en MasterChef Celebrity. Edith Hermida llegó confiada para mostrar su preparación ante el jurado, pero un inesperado hallazgo en el plato cambió por completo el clima: encontraron un pelo en la comida.
La participante había bautizado su creación como “Trilogía de Mar y Tierra” y estaba convencida de que podía conseguir una buena devolución. Sin embargo, Maru Botana detectó el desagradable detalle durante la presentación y dejó a la periodista en una situación inesperada frente a sus compañeros.
El incómodo momento de Edith Hermida en MasterChef Celebrity
Antes de presentar su preparación, Edith Hermida se mostró entusiasmada y segura del resultado que había conseguido. Incluso anticipó que esperaba recibir una buena devolución del jurado. “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, expresó frente a las cámaras.
La participante llegó con su propuesta, explicó los ingredientes y contó cómo había elaborado el plato. Pero la atención rápidamente se concentró en un detalle que nadie esperaba: había un pelo en la comida.
El hallazgo provocó sorpresa entre los presentes y generó una serie de comentarios que transformaron la presentación en uno de los momentos más incómodos de la emisión.
La reacción de Edith Hermida tras encontrar un pelo en su preparación
Ante la situación, Edith intentó defenderse y hasta puso en duda el origen del pelo que había aparecido en su plato. “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, lanzó la participante, entre protestas y comentarios dirigidos a sus compañeros.
Su reacción provocó risas en el estudio, mientras intentaba salir del incómodo episodio con su característico sentido del humor.
Por su parte, Wanda Nara también se refirió al desagradable descubrimiento y fue contundente al explicar cuál habría sido su reacción si le hubiera ocurrido algo similar. “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”, aseguró.