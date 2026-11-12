MasterChef Celebrity: encontraron algo desagradable en el plato de Edith Hermida y quedó expuesta

La reacción de Edith Hermida tras encontrar un pelo en su preparación

Ante la situación, Edith intentó defenderse y hasta puso en duda el origen del pelo que había aparecido en su plato. “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, lanzó la participante, entre protestas y comentarios dirigidos a sus compañeros.