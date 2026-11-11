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MasterChef Celebrity: el accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo

El desafío de la noche consistió en preparar empanadas fritas de carne.

MasterChef Celebrity: el accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo
MasterChef Celebrity: el accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo
Por Redacción Espectáculos 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Julieta Nair Calvo fue eliminada de MasterChef Celebrity en Telefe tras no convencer al jurado con sus empanadas de carne luego de sufrir un accidente en su cocina.
  • La actriz perdió el equilibrio y tiró el relleno al suelo; aunque rehízo el plato a tiempo, los chefs criticaron la falta de reposo exigida por la receta.
  • Con su salida, Nair Calvo se suma a otros cinco eliminados, aunque la conductora Wanda Nara le anticipó una posible revancha en la instancia de repechaje.
Resumen generado con IA

Julieta Nair Calvo se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). La actriz no logró convencer al jurado con su preparación de empanadas fritas de carne y debió abandonar la competencia en una gala marcada por un imprevisto que complicó su desempeño.

El desafío de la noche consistió en preparar empanadas fritas de carne. Sin embargo, cuando parecía tener todo encaminado, la participante sufrió un accidente en su estación de cocina: perdió el equilibrio y terminó con todo el relleno desparramado en el piso del estudio.

"Me pasó algo que a los demás no", lamentó la actriz mientras intentaba resolver el contratiempo y llegar a tiempo con su plato.

Aunque consiguió presentar su preparación antes de que sonara la chicharra, el apuro terminó perjudicándola. Durante la degustación, los chefs Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui señalaron que el relleno no había tenido el reposo necesario, un detalle que influyó en la evaluación final.

La despedida de Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity

Al conocer la decisión del jurado, la actriz se mostró emocionada y se despidió de sus compañeros con palabras de agradecimiento.

"Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje; es algo nuevo para mí", expresó entre lágrimas.

Wanda Nara también tuvo palabras de reconocimiento para la participante y destacó su desempeño durante el certamen. "Los papeles los hacés bárbaros, pero ninguno es tan bueno como sos vos", le dijo.

Además, la conductora reconoció que la imaginaban entre los finalistas y le dejó abierta una posibilidad de regreso: "Lo hiciste increíble, te imaginábamos en la final. Te esperamos en el repechaje".

Finalmente, Julieta entregó su delantal y recibió una ovación de sus compañeros antes de abandonar las cocinas del reality.

Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Con la salida de Julieta Nair Calvo, la lista de participantes que dejaron la competencia en esta edición de MasterChef Celebrity quedó integrada por:

- Pachu Peña.

- Paula Trapani.

- Morena Beltrán.

- Alejandro Lerner.

- Diego Ramos.

- Julieta Nair Calvo.

La competencia continúa con nuevos desafíos y la exigencia del jurado, mientras los participantes que siguen en carrera buscan asegurarse un lugar en las próximas instancias del programa.

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