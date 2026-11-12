Tucumán realizará la segunda edición de TINCHAUTEC 2026: cuándo y dónde será la muestra de educación técnica
Más de 67 instituciones educativas de la provincia expondrán sus proyectos científicos este viernes 13 de noviembre en la Sociedad Rural, combinando exhibiciones de campo, ajedrez y espectáculos artísticos con debates sobre inserción laboral.
Resumen para apurados
- El viernes 13 de noviembre, Tucumán celebrará la muestra TINCHAUTEC 2026 en Yerba Buena para exhibir proyectos científicos y productivos de más de 67 instituciones técnicas.
- El encuentro reunirá a 3.000 personas con stands sobre biooxigenación de suelos, drones, esquila didáctica, ajedrez y debates entre alumnos y firmas como Arcor y CREA.
- La feria busca afianzar la inserción laboral juvenil y fortalecer los lazos público-privados para responder a las demandas del sector agropecuario e industrial tucumano.
La Fiesta de la Educación Técnica de la Provincia de Tucumán, conocida como TINCHAUTEC 2026, celebrará su segunda edición este viernes 13 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán, en Yerba Buena.
El encuentro provincial, organizado por la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación tucumano, busca visibilizar y poner en valor las capacidades científicas, tecnológicas y productivas desarrolladas por estudiantes y docentes durante el ciclo lectivo. Para esta jornada se proyecta una concurrencia estimada de 3.000 personas entre alumnos, educadores, autoridades y referentes del sector productivo.
La muestra reunirá a 23 escuelas técnicas, 15 agrotécnicas, 19 centros de formación profesional, tres escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), siete institutos técnicos privados y la red de Aulas Talleres Móviles (ATM). A través de estands y exposiciones interactivas, las delegaciones compartirán con la comunidad educativa proyectos formativos que abarcan desde el desarrollo agropecuario hasta la innovación tecnológica.
De la biooxigenación del suelo a los drones: innovación estudiantil y puente al empleo
Entre los trabajos destacados que llevarán las delegaciones estudiantiles figura un proyecto aplicado a la biooxigenación del suelo, diseñado para aportar soluciones concretas a las problemáticas del sector productivo agrícola de la región. Asimismo, la tecnología tendrá un protagonismo central con actividades y demostraciones vinculadas al uso de nuevas herramientas, como la exhibición de vuelo de drones en el área exterior del predio.
La articulación entre las escuelas técnicas y el mundo laboral se reflejará en conferencias específicas con representantes del sector empresarial. A las 09:00, Luis Espinoza, gerente de compras, y Eliana Pedraza, de relaciones con la comunidad de la firma ARCOR, disertarán sobre estrategias de vinculación público-privada. Seguidamente, a las 09:30, la red CREA ofrecerá una charla técnica dedicada a analizar los nuevos desafíos del agro argentino en el Auditorio Salón Roca.
Los propios alumnos tendrán un espacio de voz y debate sobre su futuro profesional: a las 13:30 encabezarán la mesa panel titulada “¿Hacia dónde van los jóvenes de la ETP?”, donde expondrán sus miradas sobre la inserción laboral y las oportunidades de formación en la provincia.
Esquila en vivo, ajedrez y cultura urbana: los contrastes en la Sociedad Rural
Junto a los pabellones de muestras, TINCHAUTEC 2026 desplegará una variada agenda de actividades prácticas y recreativas. Entre las 11:30 y las 12:30, la pista de juzgamiento ofrecerá una esquila didáctica de ovejas y una exhibición de caballos, permitiendo apreciar saberes agrotécnicos en vivo. En simultáneo, entre las 11:00 y las 14:00, el Salón Azúcar albergará la etapa final del Campeonato de Ajedrez Escolar.
El choque de estilos culturales marcará el ritmo de la tarde en el escenario central y auditorios. La programación artística incluirá la actuación del grupo musical Los Randeros de Monteros, la presentación del Ballet Minga Cocherense de la Escuela Técnica N° 1 de La Cocha, cuadros folclóricos a cargo de los profesores Enrique Pastrana y Christian Romano, y certámenes estudiantiles de malambo y preguntas y respuestas. El cierre del evento, previsto para las 16:00 h tras la entrega de reconocimientos, estará a cargo del alumno Bautista Panela, de la Escuela Agrotécnica Mariano Ramos, con un show de hip hop.
Un espacio de encuentro para la comunidad educativa
La jornada se desarrollará en el predio ubicado en Avenida Camino del Perú 1050 (Yerba Buena), comenzando con las acreditaciones a las 08:00 h y finalizando a las 16:30 h. Durante el receso del mediodía, los asistentes contarán con un patio gastronómico con food trucks, zonas de viandas y puntos de hidratación distribuidos en el predio.
En cuanto al acceso, si bien la fiesta está orientada principalmente a las escuelas que articularon con el área técnica y a las familias de los estudiantes participantes, la organización no restringe el ingreso a quienes deseen acercarse de forma particular a conocer las producciones estudiantiles.