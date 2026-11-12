Tucumán realizará la segunda edición de TINCHAUTEC 2026: cuándo y dónde será la muestra de educación técnica

El choque de estilos culturales marcará el ritmo de la tarde en el escenario central y auditorios. La programación artística incluirá la actuación del grupo musical Los Randeros de Monteros, la presentación del Ballet Minga Cocherense de la Escuela Técnica N° 1 de La Cocha, cuadros folclóricos a cargo de los profesores Enrique Pastrana y Christian Romano, y certámenes estudiantiles de malambo y preguntas y respuestas. El cierre del evento, previsto para las 16:00 h tras la entrega de reconocimientos, estará a cargo del alumno Bautista Panela, de la Escuela Agrotécnica Mariano Ramos, con un show de hip hop.