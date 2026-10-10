Una escuela técnica de Lastenia será la primera en aplicar un programa de salud mental y adicciones

El bullying, las autolesiones y los consumos problemáticos dejaron de ser situaciones ajenas a las escuelas tucumanas. En 2025, el intento de suicidio de una alumna de nueve años volvió a poner en discusión qué herramientas tienen docentes y familias para detectar señales de alarma y acompañar a chicos que atraviesan problemas de salud emocional. Profesionales consultados entonces por LA GACETA advertían además que cada vez aparecían casos a edades más tempranas.