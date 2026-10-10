Una escuela técnica de Lastenia será la primera en aplicar un programa de salud mental y adicciones

Resumen para apurados
- El Gobierno tucumano anunció que la Escuela Técnica 1 de Lastenia aplicará próximamente un plan de salud mental para frenar adicciones y conductas suicidas.
- La medida responde al alza de consultas por consumos en 2025 y se ejecutará mediante espacios de escucha interministeriales y capacitación para docentes.
- Esta experiencia servirá como prueba piloto institucional para evaluar la metodología preventiva y extender el programa a otras escuelas técnicas provinciales.
El bullying, las autolesiones y los consumos problemáticos dejaron de ser situaciones ajenas a las escuelas tucumanas. En 2025, el intento de suicidio de una alumna de nueve años volvió a poner en discusión qué herramientas tienen docentes y familias para detectar señales de alarma y acompañar a chicos que atraviesan problemas de salud emocional. Profesionales consultados entonces por LA GACETA advertían además que cada vez aparecían casos a edades más tempranas.
Los propios estudiantes también vienen planteando la preocupación. Durante el Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes de 2025, jóvenes de distintas escuelas señalaron al bullying y a la salud mental entre los problemas sobre los que reclamaban mayor reflexión y prevención dentro de las instituciones.
Ahora la provincia buscará llevar esa preocupación al terreno de la prevención. La Escuela Técnica N.º 1 de Lastenia, en Banda del Río Salí, será la primera en aplicar el Programa Provincial Interministerial de Salud Mental y Adicciones.
Qué buscará hacer el programa
La propuesta apunta a trabajar antes de que una situación llegue a una instancia crítica. Entre los ejes definidos aparecen los consumos problemáticos, las conductas vinculadas al suicidio, el autocuidado y otras situaciones de riesgo que atraviesan a adolescentes y jóvenes. También se buscará fortalecer los espacios de escucha dentro de las instituciones.
El programa involucrará no solo a estudiantes, sino también a docentes y familias. Desde Salud se prevé incorporar equipos especializados de la Dirección General de Salud Mental y de las áreas de promoción y prevención.
Los consumos también crecieron entre jóvenes
La preocupación no se limita a situaciones vinculadas con salud emocional. Durante 2025, Tucumán registró alrededor de 19.000 consultas por consumos problemáticos, frente a unas 14.000 el año anterior. La demanda se concentró principalmente entre personas de 15 a 29 años.
A los consumos de alcohol y otras sustancias se sumaron fenómenos vinculados con apuestas online, uso compulsivo del celular, videojuegos y otras prácticas digitales.
Ese escenario forma parte de los problemas que el Estado busca abordar desde una lógica preventiva y no solamente cuando aparece una urgencia.
Los docentes también recibirán capacitación
Una de las patas centrales será la formación de quienes trabajan todos los días con los estudiantes.
El Ministerio de Salud anticipó que habrá capacitaciones sobre prevención de conductas de riesgo, consumos problemáticos, intentos de suicidio y autocuidado. La idea es que los equipos escolares cuenten con más herramientas para reconocer señales y saber cómo actuar o derivar cada situación.
Para el próximo ciclo lectivo también se proyecta una propuesta curricular de formación docente y se analiza que esas capacitaciones puedan otorgar puntaje. Gobierno de Tucumán
Cuándo comenzará
Por ahora, ese dato no está definido públicamente. El Gobierno confirmó que la primera experiencia será en la Técnica N.º 1 de Lastenia, pero en el anuncio del 5 de octubre no detalló una fecha exacta para el inicio de las actividades.
Una comunicación previa de Salud señaló que durante el último tramo de 2026 se buscaría avanzar con talleres y capacitaciones, aunque tampoco estableció un cronograma concreto.
La experiencia de Lastenia servirá como piloto para evaluar el funcionamiento del programa y construir una metodología que luego pueda extenderse a otras escuelas técnicas de la provincia.