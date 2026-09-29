El gobierno de Tucumán lanzó la nueva plataforma de Educación Superior

El lanzamiento se realizó en el marco de la octava edición de la Semana de la Educación Superior No Universitaria que se desarrolla hasta el viernes, bajo lema “Educación, conocimiento, innovación y futuro” , en forma simultánea en distintos lugares de la provincia. Ayer docentes de distintas carreras y tecnicaturas expusieron ante 300 alumnos de nivel secundario la oferta académica de la provincia a través de 22 stands que se desplegaron en el colegio de las Hermanas Esclavas. También se dictaron capacitaciones para docentes en distintos lugares de la provincia. Hoy, en el hotel Catalinas Park, se desarrollará la “Jornada de Innovación tecnológica y gestión en red para tecnicaturas superiores” destinada a docentes y estudiantes del último año de tecnicaturas. Al dejar inaugurada la semana, la ministra Susana Montaldo explicó que la provincia cuenta con 55 instituciones gestión estatal que, junto a otras tantas de nivel privado, llegan hasta los lugares más recónditos de la provincia. “El año pasado se agregaron 14 carreras más. Pero siempre estamos actualizando la oferta porque queremos formar profesionales donde hagan falta”, señaló.