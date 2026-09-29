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El gobierno de Tucumán lanzó la nueva plataforma de Educación Superior

Las disciplinas están organizadas por temática, lugar de cursado y duración.

El gobierno de Tucumán lanzó la nueva plataforma de Educación Superior
Hace 2 Hs

Con un solo click se puede acceder a toda la oferta educativa 2027 del nivel superior no universitario de la provincia. El Ministerio de Educación acaba de lanzar su nueva plataforma digital con la información detallada de cada una de las carreras docentes y tecnicaturas que se pueden estudiar en Tucumán, tanto a nivel estatal como privado. Las disciplinas están organizadas por temática, lugar de cursado y duración. Además permite a los interesados realizar su preinscripción llenando un sencillo formulario .

El lanzamiento se realizó en el marco de la octava edición de la Semana de la Educación Superior No Universitaria que se desarrolla hasta el viernes, bajo lema “Educación, conocimiento, innovación y futuro” , en forma simultánea en distintos lugares de la provincia. Ayer docentes de distintas carreras y tecnicaturas expusieron ante 300 alumnos de nivel secundario la oferta académica de la provincia a través de 22 stands que se desplegaron en el colegio de las Hermanas Esclavas. También se dictaron capacitaciones para docentes en distintos lugares de la provincia. Hoy, en el hotel Catalinas Park, se desarrollará la “Jornada de Innovación tecnológica y gestión en red para tecnicaturas superiores” destinada a docentes y estudiantes del último año de tecnicaturas. Al dejar inaugurada la semana, la ministra Susana Montaldo explicó que la provincia cuenta con 55 instituciones gestión estatal que, junto a otras tantas de nivel privado, llegan hasta los lugares más recónditos de la provincia. “El año pasado se agregaron 14 carreras más. Pero siempre estamos actualizando la oferta porque queremos formar profesionales donde hagan falta”, señaló.

El Gobierno de Tucumán ofrece 45 profesorados y tecnicaturas

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Doble formación

La ministra contó que envió una propuesta a la Secretaria de Educación de la Nación para que permita a la provincia ofrecer una doble formación. “Tenemos una buena cantidad de profesores de matemática, pero nos están faltando de física, por eso pedimos que nos permitan capacitar a esos docentes de matemática con un curso de seis meses para que puedan enseñar matemática y física, y a la vez ampliar su campo laboral”, indicó.

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