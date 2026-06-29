Osvaldo Jaldo lanzó el Profesorado para la Educación Técnica
La Provincia presentó la primera cohorte del Profesorado en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional, una propuesta gratuita que vuelve a dictarse en Tucumán tras ocho años y busca fortalecer la formación de docentes de escuelas técnicas.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó este lunes en Tucumán un profesorado gratuito de educación técnica para capacitar pedagógicamente a profesionales que enseñan en el sector.
- La propuesta de modalidad semipresencial se dicta gratis tras ocho años sin ofrecerse, como parte de un plan oficial para descentralizar la educación superior en la provincia.
- La iniciativa busca responder a demandas históricas y adaptar la docencia a nuevos desafíos tecnológicos, impactando en la calidad formativa de las futuras generaciones.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el lanzamiento del Profesorado en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base con Orientación Científico-Tecnológica, una propuesta impulsada por el Ministerio de Educación junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Acompañaron a Jaldo la ministra de Educación, Susana Montaldo; el director de Educación Superior, Carlos Bulacio y la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi.
La nueva oferta académica, de carácter gratuito y modalidad semipresencial, está destinada a técnicos y profesionales del área científico-tecnológica que se desempeñan o aspiran a desempeñarse como docentes en escuelas técnicas de la provincia.
"Después de ocho años volvemos a dictar un profesorado de estas características para seguir profesionalizando a nuestros docentes. Aun en momentos difíciles seguimos invirtiendo en educación, porque es la mejor herramienta para generar oportunidades", dijo Jaldo y destacó que la educación continúa siendo una política de Estado en Tucumán.
El Mandatario también remarcó el proceso de descentralización de la educación superior que impulsa el Gobierno provincia y sostuvo que "queremos que quienes viven en el interior tengan las mismas oportunidades que quienes viven en la Capital. Por eso llevamos carreras y extensiones universitarias a diferentes municipios de la provincia".
“El gobernador Osvaldo Jaldo ha hecho de la educación uno de los ejes de su Gobierno, porque estamos convencidos de que la educación es la que cambia el futuro de los niños, de los jóvenes y, fundamentalmente, de la provincia y del país”, sostuvo la ministra Montaldo.
En esa línea, la docente remarcó la importancia de la capacitación continua para revalidar y actualizar conocimientos en materia pedagógica. “Hoy estamos viviendo un momento de cambio fundamental con la inteligencia artificial, porque quienes se han recibido hace 10 o 15 años tienen una gran exigencia en capacitarse”, añadió.
Sin embargo, la educadora explicó que las tecnologías son herramientas “que pueden mejorar la calidad de vida, pero estas crecen y mejoran con los seres humanos, con los docentes y con los alumnos. Dependen mucho del sistema educativo, de cómo nosotros nos organizamos e intentamos de brindar la mejor educación en nuestra aula”.
Por su parte, el director de Educación Superior, Carlos Bulacios, dijo que "diseñamos un profesorado con un plan de estudios actualizado, pensado para las demandas de Tucumán y construido en articulación con la Educación Técnica, para brindar una formación pedagógica de calidad".
A su vez, la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi, señaló que la iniciativa recupera una demanda histórica del sector.
"Era un profesorado muy esperado por los docentes. Es una oportunidad gratuita y accesible para fortalecer la formación de quienes enseñan en las escuelas técnicas y agrotécnicas", indicó.
En representación de los futuros cursantes, el docente y estudiante del profesorado Ezequiel Rodríguez, valoró la decisión del Gobierno provincial de generar nuevos espacios de capacitación.
"Esta formación nos dará herramientas pedagógicas para mejorar nuestra práctica docente y transmitir mejor los conocimientos técnicos a los estudiantes", declaró.
Estuvieron presentes el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; los legisladores, Leopoldo Rodríguez y Gerónimo Vargas Aignasse; la intendenta de La Cocha, Gabriela Rodríguez; el interventor del IPLA, Dante Loza; además de autoridades educativas, representantes gremiales, docentes y estudiantes.