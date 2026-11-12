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Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no frena supuestas caravanas migrantes

El mandatario norteamericano aseguró que grandes grupos de migrantes atraviesan territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Donald Trump.
Donald Trump.
Por Redacción Mundo 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Donald Trump amenazó este jueves con duplicar aranceles a México si su gobierno no frena supuestas caravanas de migrantes que avanzan hacia la frontera estadounidense.
  • Vía Truth Social, Trump vinculó el flujo migratorio con la derrota electoral republicana, reeditando su estrategia de usar la política comercial como presión fronteriza.
  • La advertencia reubica la migración en el centro de la agenda bilateral y abre un escenario de tensión económica e incertidumbre comercial entre ambos países socios.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó este jueves con "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el gobierno del país vecino no detiene las caravanas de migrantes que, según afirmó, se dirigen hacia la frontera estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario norteamericano aseguró que, tras la derrota republicana en las recientes elecciones legislativas, se están formando "enormes caravanas" que han comenzado su recorrido por territorio mexicano con destino a Estados Unidos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

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Política comercial para controlar

Trump afirmó que las caravanas están integradas por personas que "varios países no quieren" y reiteró que su Administración no permitirá su ingreso. "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió.

El republicano volvió así a vincular la política comercial con el control migratorio, una estrategia que ya empleó durante su primer mandato para presionar a México a reforzar la vigilancia de sus fronteras y contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

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Por el momento, el gobierno mexicano no ha reaccionado públicamente a las nuevas amenazas del mandatario estadounidense. Entretanto, la migración vuelve a situarse en el centro de la agenda política bilateral y del debate interno en Estados Unidos tras las elecciones intermedias.

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