Donald Trump echó a su jefa de gabinete después de la derrota electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la salida de Susie Wiles de la jefatura de gabinete de la Casa Blanca y designó en su lugar a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos y principal referente de su política migratoria. La decisión se conoció pocos días después de la derrota electoral de los republicanos, que perdieron el control de las dos cámaras del Congreso frente a los demócratas.