Donald Trump echó a su jefa de gabinete después de la derrota electoral

Resumen para apurados
- Donald Trump echó a su jefa de gabinete, Susie Wiles, y nombró a Stephen Miller en la Casa Blanca tras la derrota legislativa republicana en Estados Unidos.
- Wiles, primera mujer en el cargo, pasará a la estructura partidaria, mientras Miller llega tras liderar el plan de deportaciones masivas y asesorar en Seguridad Nacional.
- El ascenso de Miller ratifica la línea dura migratoria de la administración Trump, anticipando tensiones con un Congreso ahora bajo control del Partido Demócrata.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la salida de Susie Wiles de la jefatura de gabinete de la Casa Blanca y designó en su lugar a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos y principal referente de su política migratoria. La decisión se conoció pocos días después de la derrota electoral de los republicanos, que perdieron el control de las dos cámaras del Congreso frente a los demócratas.
El nombramiento fue confirmado por Trump a través de su red social Truth Social. Miller, de 41 años, asumirá el cargo el lunes 9 de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como jefe de gabinete adjunto y asesor de Seguridad Nacional.
Considerado el arquitecto de la política migratoria del mandatario, tuvo un papel central en la implementación del programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato de Trump. Su discurso y su intervención en esta área lo convirtieron en una de las figuras más controvertidas de la administración.
En los últimos meses, además, recibió cuestionamientos por su papel tras los tiroteos mortales protagonizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, en enero.
La salida de Susie Wiles tras el revés electoral
Wiles, de 69 años, dejará la Casa Blanca para incorporarse a la estructura política del mandatario. Había hecho historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de un presidente estadounidense y estaba al frente del equipo desde el inicio del segundo mandato de Trump.
Semanas atrás, desde la Casa Blanca habían rechazado los rumores sobre una posible salida de la funcionaria antes de las elecciones legislativas. Sin embargo, el resultado adverso para los republicanos terminó precipitando una reorganización del equipo presidencial.
Tras conocerse la decisión, Wiles agradeció a Trump por la oportunidad de trabajar en la Casa Blanca. En un mensaje publicado en X, destacó los resultados de la gestión y mencionó, entre otros aspectos, el control de la frontera, la reducción de impuestos y el fortalecimiento de la economía.
La designación de Miller representa una señal de continuidad de la línea política de Trump en materia migratoria, pese al revés electoral que sufrió su partido y a la pérdida del control del Congreso.