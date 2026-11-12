Rentas extendió el plan para regularizar deudas en Tucumán: hasta cuándo hay tiempo y qué descuentos ofrece

Resumen para apurados
- Rentas de Tucumán prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2026 el plan de facilidades para regularizar deudas tributarias con descuentos en intereses y multas.
- El trámite es online y abarca deudas vencidas al 31 de agosto de 2026, incluso judiciales, ofreciendo quitas de hasta el 50% al contado y facilidades en cuotas.
- La medida busca incentivar el cumplimiento fiscal y suma beneficios para 2027, incluyendo hasta un 20% de rebaja por pago anual anticipado en tributos provinciales.
La Dirección General de Rentas prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para adherir al Régimen de Facilidades de Pago de Tributos Provinciales, una herramienta que permite regularizar deudas impositivas con importantes descuentos en intereses, recargos y multas.
La medida alcanza a las obligaciones vencidas y exigibles al 31 de agosto de 2026 e incluye los distintos impuestos provinciales. Así lo informó Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente, quien explicó que también pueden incorporarse las deudas que ya se encuentran en gestión de cobro judicial.
En estos últimos casos, el régimen contempla una reducción del 50% en los honorarios profesionales de los representantes legales de la Autoridad de Aplicación. Ese importe podrá abonarse hasta en 12 cuotas.
Qué descuentos ofrece el plan de facilidades de pago
El régimen establece distintos beneficios según la modalidad y el plazo elegido para cancelar las obligaciones:
50% de descuento para quienes realicen el pago de contado.
30% de descuento para los planes que se cancelen hasta julio de 2027, con un máximo de ocho cuotas.
20% de descuento para los planes cuya cancelación se extienda más allá de julio de 2027.
Cuáles son los requisitos para adherir
Delordi precisó que, para solicitar la adhesión, los contribuyentes deberán tener abonadas las obligaciones tributarias cuyos vencimientos operaron desde el 1 de septiembre de 2026 hasta noviembre de este año. Esto comprende tres cuotas o anticipos.
En el caso de los impuestos a los Automotores y Rodados y del Inmobiliario, será necesario acreditar el pago de las cuotas 9 a 11 de 2026 al momento de solicitar el plan.
Esos compromisos pueden cancelarse a través de los botones de pago disponibles en la página web de Rentas, que permiten utilizar tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad bancaria.
La adhesión al régimen se realiza íntegramente de manera online, a través del sitio oficial www.rentastucuman.gob.ar. Según se informó, la primera cuota de los planes formalizados en septiembre tendrá vencimiento el 15 de diciembre de 2026. El pago de esa primera cuota es lo que deja formalizado el plan.
Pago anticipado de los impuestos de 2027 con descuentos
Por otra parte, Felipe Carrizo, representante del Departamento Técnico Tributario de la DGR, informó que el Poder Ejecutivo provincial dispuso beneficios para los contribuyentes que quieran anticipar el pago de los impuestos de 2027.
En ese sentido, quienes abonen hasta el 18 de diciembre de 2026 el total anual anticipado de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Rodados y CISI Comunas Rurales tendrán un 20% de descuento, siempre que el pago se realice en efectivo.
Una de las ventajas de esta modalidad es que el contribuyente quedará liberado de eventuales diferencias de impuesto que pudieran surgir durante 2027.
Además, para el próximo año se estableció una bonificación del 8,33% en el valor de cada cuota de esos tributos cuando el pago se realice mediante débito automático en cuenta corriente o caja de ahorro de cualquier entidad bancaria. La adhesión podrá gestionarse desde la página web de Rentas o directamente en la entidad bancaria correspondiente.
También habrá un beneficio para quienes paguen en efectivo o con tarjeta de débito o crédito las cuotas 1 a 11 de 2027 dentro de sus respectivos vencimientos: en esos casos, recibirán una bonificación del 100% de la cuota 12.
Las boletas para el pago anticipado estarán disponibles oportunamente en el sitio web del organismo.
Asistencia gratuita para los contribuyentes
Desde Rentas recordaron que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Quienes necesiten ayuda para adherir a los planes de pago o realizar otras gestiones tributarias pueden solicitar asesoramiento presencial o telefónico.
El número de atención de la Dirección General de Rentas es 381 4503700, que cuenta con 50 líneas rotativas.