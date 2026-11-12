ARCA redujo 50% las multas a pymes: cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite antes del 18 de diciembre

Paso a paso: cómo acceder a la quita de ARCA antes del 18 de diciembre

La modalidad para obtener la rebaja del 50% en las multas aplicadas depende directamente del estado en el que se encuentre la sanción. Si la multa no se encuentra en discusión administrativa o judicial, el descuento operará de pleno derecho y de manera automática. En este caso, el contribuyente solo deberá cumplir con la obligación formal adeudada (como la presentación del balance o la declaración omisa) antes de la fecha límite del 18 de diciembre de 2026.