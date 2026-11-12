ARCA redujo 50% las multas a pymes: cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite antes del 18 de diciembre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó la Resolución General 5927/2026, que habilita un régimen especial para regularizar sanciones por incumplimientos formales antes del 18 de diciembre.
Resumen para apurados
- En Argentina, ARCA oficializó una rebaja del 50% en multas a pymes que regularicen sus faltas formales antes del 18 de diciembre, para aliviar sanciones fiscales vigentes.
- La medida reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal II y exige cumplir deberes adeudados de forma automática o vía web si la sanción se encuentra apelada judicialmente.
- El esquema permite acumular quitas de hasta el 62,5% en las penalidades, lo que brindará un alivio clave para la sostenibilidad y operatividad financiera de las pymes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la reducción del 50% en el monto de las multas aplicadas a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas y entidades sin fines de lucro por faltas a sus deberes formales.
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5927/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece como condición indispensable subsanar la omisión obligatoria antes del próximo 18 de diciembre. La iniciativa operativiza el régimen especial contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826) y el Decreto 1253/2026.
El beneficio abarca las sanciones por infracciones derivadas de la omisión de presentar declaraciones juradas, balances o informes requeridos por el organismo, contempladas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683. Para acceder a la quita, la obligación debió haber vencido a partir del 2 de enero de 2026 y la falta haberse cometido antes del 9 de octubre del mismo año.
Alcanza a empresas con Certificado MiPyME vigente (Tramos 1 y 2), personas humanas, sucesiones indivisas y entidades como asociaciones, fundaciones y cooperativas, mientras que los Grandes Contribuyentes quedan excluidos.
Paso a paso: cómo acceder a la quita de ARCA antes del 18 de diciembre
La modalidad para obtener la rebaja del 50% en las multas aplicadas depende directamente del estado en el que se encuentre la sanción. Si la multa no se encuentra en discusión administrativa o judicial, el descuento operará de pleno derecho y de manera automática. En este caso, el contribuyente solo deberá cumplir con la obligación formal adeudada (como la presentación del balance o la declaración omisa) antes de la fecha límite del 18 de diciembre de 2026.
En cambio, si la sanción está bajo discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el procedimiento exige una gestión digital activa. El contribuyente debe regularizar la falta y presentar una solicitud en la web de ARCA mediante el servicio "Presentaciones Digitales", seleccionando el trámite "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826" e identificando el número de sumario o resolución correspondiente. Este paso implica el allanamiento incondicional respecto del monto no reducido y la renuncia formal a cualquier reclamo o recurso posterior.
El "descuento acumulado": cómo alcanzar una rebaja del 62,5%
Más allá del 50% general, existe una articulación técnica que permite profundizar el alivio financiero de los pequeños contribuyentes. Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la nueva disposición de la Ley de Inocencia Fiscal II puede combinarse con la quita previa prevista en el artículo 49 bis de la Ley de Procedimiento Fiscal (Ley 11.683). De este modo, una firma elegible puede encadenar dos quitas sucesivas sobre el importe original de la sanción.
Domínguez ejemplificó el beneficio con la multa aplicable a una sociedad por no presentar a tiempo el Libro de IVA Digital, cuyo monto base asciende a $10.000.000. Si la firma califica como MiPyME, el artículo 49 bis reduce inicialmente el importe a $7.500.000.
Luego, al regularizar el deber omitido antes del 18 de diciembre, la Ley de Inocencia Fiscal II recorta a la mitad ese remanente, fijando el desembolso final en $3.750.000, lo que representa un descuento acumulado del 62,5%.
No obstante, el especialista advirtió que para muchas pymes afrontar esa cifra continúa siendo complejo, por lo que remarcó que las sanciones formales no deberían comprometer la continuidad operativa de las empresas.
Condiciones restrictivas y qué sanciones quedan excluidas
La reglamentación de ARCA fijó límites precisos para el ingreso al beneficio impositivo. La quita no alcanza a las multas que ya hubieran sido canceladas con anterioridad a la vigencia de la ley ni a aquellas cuyo importe haya sido consolidado dentro de un plan de facilidades de pago.
Además, la Resolución General 5927/2026 estableció expresamente que la aplicación del beneficio no generará en ningún caso derecho a la devolución o restitución de los importes que los contribuyentes ya hayan abonado previamente.