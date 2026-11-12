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Las recomendaciones para cuidar a tus animales de compañía de un golpe de calor

Ante el pronóstico de máximas de 36 °C y 37 °C, especialistas y organismos difundieron pautas para proteger a perros y gatos.

Los animales también son vulnerables a las temperaturas extremas y pueden presentar jadeos excesivos, vómitos, debilidad y desorientación.
Los animales también son vulnerables a las temperaturas extremas y pueden presentar jadeos excesivos, vómitos, debilidad y desorientación. Foto: Cruz Roja
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán difundió pautas para proteger a las mascotas ante una alerta por temperaturas que alcanzarán los 37 °C este jueves y viernes.
  • Entre los cuidados se aconseja garantizar agua fresca, pasear en horarios templados, evitar el asfalto caliente y reconocer síntomas de alerta como jadeo excesivo o debilidad.
  • El cumplimiento de estas medidas busca prevenir descompensaciones graves o muertes en animales domésticos y concientizar sobre su vulnerabilidad ante el calor extremo.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta por temperaturas extremas debido al calor en la provincia. La advertencia indica que las condiciones térmicas pueden tener efectos entre leves y moderados sobre la salud de las personas. Pero los animales de compañía también pueden resultar afectados cuando los indicadores del termómetro se elevan demasiado, por lo que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán emitió una serie de recomendaciones para cuidarlos.

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El nivel amarillo de alerta por temperaturas extremas anticipa que estas pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo. En San Miguel de Tucumán, los días previos al fin de semana serán los de temperaturas más elevadas. Este jueves, en horas de la siesta, la máxima llegará a 36 °C. El viernes superará esta marca con una temperatura máxima de 37 °C, también en horas de la siesta. En paralelo, se anunciaron tormentas aisladas ambos días a partir de la tarde.

Cuidado de animales de compañía

La Dirección de Población Animal recordó las recomendaciones que la población debe tener en cuenta para el cuidado de perros y gatos. Están destinadas a evitar que los animales sufran descompensaciones por golpes de calor que afecten su salud y que pueden llegar a ser mortales.

  • Mantener siempre el agua limpia, fresca y a disposición de los perros y gatos.
  • Tratar de que los paseos sean a primera o a última hora del día para evitar las altas temperaturas.
  • No dejar a los animales de compañía solos en un automóvil o en un lugar cerrado sin ventilación.
  • No hacerlos jugar por largas horas ni someterlos a actividad física extrema.
  • Ante cualquier actitud extraña, consultar urgentemente con un profesional veterinario.

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Respecto a la temperatura, no solo deben evitarse los momentos de mayor exposición, sino que además es indispensable evitar que se quemen las patas. Para ello, se prueba tocando el pavimento con el dorso de la mano. Si se siente demasiado caliente para esa parte del cuerpo, entonces también lo es demasiado para tu mascota.

El entorno debe permanecer fresco. Si está en el exterior, debe tener sombras, zonas frescas y espacios ventilados. Si está en el interior, pueden usarse ventiladores y aires acondicionados, sobre todo si se trata de un bulldog o gato persa, que califican como animales braquicéfalos, o si tienen pelaje largo. Un tip es usar toallas o alfombras húmedas y cubrir parcialmente el lomo de tu mascota.

Sí está aprobado darles baños refrescantes, pero el agua no debe estar helada para evitar un shock térmico. Un chapuzón en una pileta pequeña o un baño con agua tibia son buenas opciones. Además, las zonas como axilas, patas o cuello pueden atemperarse con paños húmedos.

Síntomas de golpe de calor en mascotas

Hay síntomas claros que te permiten reconocer tempranamente que tu mascota está atravesando un golpe de calor. Estos son jadeo excesivo, salivación abundante, debilidad o temblores, vómitos o diarrea, encías oscuras o azuladas y desorientación o colapso. En cualquiera de estos casos, debés trasladar a tu mascota a un lugar fresco, humedecer su cuerpo y ofrecerle agua fresca sin obligarla a beber. En caso de que no mejore, llevalo a un control veterinario.

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