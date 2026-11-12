Las recomendaciones para cuidar a tus animales de compañía de un golpe de calor

El nivel amarillo de alerta por temperaturas extremas anticipa que estas pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo. En San Miguel de Tucumán, los días previos al fin de semana serán los de temperaturas más elevadas. Este jueves, en horas de la siesta, la máxima llegará a 36 °C. El viernes superará esta marca con una temperatura máxima de 37 °C, también en horas de la siesta. En paralelo, se anunciaron tormentas aisladas ambos días a partir de la tarde.