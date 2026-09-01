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Una nueva página para adoptar y castrar animales ya funciona en Tucumán

Una iniciativa de la Municipalidad ofrece una herramienta útil para mejorar el cuidado y seguimiento de los animales de compañía.

Los procesos de adopción y de castración tendrán un seguimiento supervisado por personal de la Municipalidad.
Los procesos de adopción y de castración tendrán un seguimiento supervisado por personal de la Municipalidad. Imagen de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó este martes la web Animales SMT para centralizar trámites de castración gratuita y adopción responsable de mascotas.
  • La plataforma, impulsada por la Dirección de Población Animal, requiere registro en CiDiTuc y permite gestionar turnos de cirugías y publicar fichas de perros y gatos.
  • La iniciativa busca modernizar los servicios públicos de salud animal, agilizar rescates y articular el trabajo entre el municipio y las organizaciones proteccionistas.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán avanzó un paso en el cuidado, atención y protección de animales porque la Municipalidad acaba de lanzar una aplicación para centralizar trámites y consultas relacionados a las mascotas. Este martes, se presentó Animales SMT, la nueva plataforma digital que permitirá, según comunicó el municipio capitalino, acceder a información útil para perros y gatos

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La herramienta “permitirá a los vecinos acceder desde un mismo sitio a distintas prestaciones vinculadas con el cuidado de sus perros y gatos, como la gestión de turnos, información sobre operativos y el plan sanitario, adopciones responsables y la publicación de avisos de animales perdidos o encontrados”, se informó en el comunicado de presentación de la app.

Cómo funcionará la nueva plataforma

La creación de la aplicación fue una empresa impulsada por la Dirección de Población Animal y está vinculada al proceso de digitalización de los servicios municipales. Mediante este dispositivo se busca acercar las políticas de bienestar y salud destinada a animales de compañía a todos los tucumanos capitalinos.

El portal ya se encuentra en funcionamiento y, aunque se habla de una aplicación, no es un programa para dispositivos móviles específicamente, sino una página web dependiente de la Municipalidad. Para acceder a los servicios, primero se deberá hacer un registro en CiDiTuc, la plataforma  tecnológica para los ciudadanos de San Miguel de Tucumán.

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Luego, se podrá ingresar a la web de Animal SMT ingresando en el buscador: animales.smt.gob.ar, no sin antes haber realizado el registro mencionado.

Turnos para castración y registro de mascotas

Una de las principales funcionalidades de Animales SMT está relacionada con las castraciones gratuitas. A través del sistema se administrarán las solicitudes de turnos y la disponibilidad de cupos, organizados por días y franjas horarias.

Cada solicitud tendrá un seguimiento desde su recepción hasta la concreción de la cirugía, pasando por las correspondientes instancias de confirmación. Además, cuando un turno sea cancelado, el cupo quedará nuevamente disponible para otra persona.

De esta manera, la herramienta apunta a digitalizar y ordenar trámites que forman parte de las políticas municipales destinadas a promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Una plataforma para facilitar adopción de animales

En la plataforma también se podrá hacer una unión entre familias adoptantes y mascotas que buscan un hogar. Mercedes Dabul, directora de la Dirección, aseguró que las organizaciones animalistas podrán hacer uso de la aplicación.

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El sistema permitirá gestionar las publicaciones y realizar un seguimiento de cada caso. Las fichas incluirán fotografías y datos del animal de compañía, mientras que el proceso contemplará distintas etapas, desde la revisión y aprobación de la publicación hasta la preadopción y, finalmente, la adopción.

Para cada animal se podrán incorporar datos como nombre, especie, sexo, raza, tamaño, edad aproximada y color, además de información sobre castración, vacunas y temperamento, una descripción, la zona o barrio y fotografías.

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