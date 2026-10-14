Habló la psíquica que se comunicaba con los perros de Milei: “Pocas personas tienen una conexión tan intensa con sus animales”

Melamed también sostuvo que le enseñó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a comunicarse telepáticamente con los animales. Según relató, la hermana del mandatario tenía una capacidad innata para esa práctica y, después de participar en uno de sus talleres, le pidió consejos durante varios meses. La especialista sospecha que, poco después, Karina ocupó su lugar en el vínculo con los perros de su hermano, a quienes el Presidente llama sus “hijitos de cuatro patas”.