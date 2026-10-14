Habló la psíquica que se comunicaba con los perros de Milei: “Pocas personas tienen una conexión tan intensa con sus animales”

Resumen para apurados
- La psíquica Celia Melamed reveló a The New York Times que asesoró a Javier Milei en Buenos Aires para comunicarse con su perro Conan antes de que muriera hace una década.
- Melamed trabajó dos años con el mandatario y sus perros clonados, además de haber capacitado en telepatía animal en 2019 a Karina Milei, quien luego asumió ese rol.
- Las declaraciones reavivan el debate público sobre la influencia de las prácticas esotéricas y el círculo íntimo en la vida privada y política del mandatario argentino.
Celia Melamed, la mujer que asegura comunicarse telepáticamente con los animales, reveló detalles de su vínculo con Javier Milei antes de que llegara a la Casa Rosada. En una entrevista publicada por "The New York Times", la psíquica y médica veterinaria contó que trabajó durante dos años con los perros del mandatario y destacó la intensidad de la relación que, según ella, el Presidente mantiene con sus mascotas. “Pocas personas tienen una conexión tan intensa con sus animales”, afirmó.
Melamed también sostuvo que le enseñó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a comunicarse telepáticamente con los animales. Según relató, la hermana del mandatario tenía una capacidad innata para esa práctica y, después de participar en uno de sus talleres, le pidió consejos durante varios meses. La especialista sospecha que, poco después, Karina ocupó su lugar en el vínculo con los perros de su hermano, a quienes el Presidente llama sus “hijitos de cuatro patas”.
El primer encuentro con Milei y la despedida de Conan
Según contó Melamed al diario estadounidense, Milei recurrió a sus servicios hace aproximadamente una década, cuando su mastín inglés Conan estaba próximo a morir. El entonces economista y panelista de televisión buscaba, a través de una sesión de comunicación animal, conocer los pensamientos de su mascota.
La psíquica recordó que, durante aquel primer encuentro, Milei se disculpó por su aspecto y le explicó que solía vestir traje debido a sus apariciones televisivas. “Como yo no tengo televisión, no tenía ni idea de qué me estaba hablando”, evocó.
Conan estaba en sus últimos días. Melamed aseguró que intentó comunicarse con el animal a través de la energía que, según describió, sentía en el pecho. También dijo que transmitió el mensaje de Milei, quien buscaba desesperadamente una forma de salvar a su perro. “Yo lo que me acuerdo es que él se sintió mejor”, recordó en la entrevista.
A partir de aquella experiencia, Melamed se convirtió, según su relato, en la comunicadora animal de confianza del entonces economista durante dos años. Sus sesiones incluyeron tanto a Conan, que murió en 2017, como a los perros clonados a partir de su ADN.
Los clones de Conan y la supuesta reencarnación
Milei obtuvo cinco clones de su mastín inglés, a los que llamó Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Los últimos cuatro nombres hacen referencia a economistas admirados por el Presidente.
Melamed recordó a los animales como cachorros inquietos y revoltosos, y remarcó que, pese a compartir la misma base genética, cada uno tenía una personalidad diferente.
También se refirió a Conan II, uno de los perros que Milei considera la reencarnación de su mascota original. El mandatario lo presentó públicamente en una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025.
“Para mí, es muy probable”, sostuvo Melamed al ser consultada sobre esa posibilidad. Según explicó, cuando intentó comunicarse con el animal sintió una familiaridad que asoció con su experiencia previa con Conan.
El vínculo con Karina Milei
En la entrevista, Melamed afirmó que Karina Milei participó en uno de sus talleres de comunicación con animales en 2019. Según su versión, la funcionaria mostró desde el comienzo una facilidad especial para la llamada telepatía interespecie y, después del curso de fin de semana, continuó consultándola durante meses para profundizar sus conocimientos.
Poco tiempo después, relató, Javier Milei dejó de contratar sus servicios. La psíquica dijo que supone que la secretaria general de la Presidencia asumió entonces la tarea de comunicarse con los perros de su hermano.
Como recuerdo de aquella relación, Melamed conserva un libro que, según contó, le regaló el Presidente con una dedicatoria: “Para Celia, genia total del universo, el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.
Cómo trabaja y cuánto cobra por comunicarse con animales
El artículo de "The New York Times" también describe una sesión de trabajo de Melamed. Según el cronista, la mujer observa fotografías de perros y gatos, cierra los ojos e intenta establecer una conexión con ellos. Ella sostiene que puede percibir sensaciones físicas cuando los animales están estresados y que, en ocasiones, los casos de mascotas perdidas le permiten identificar olores que considera pistas sobre su ubicación.
“A veces lo que siento es difícil ponerlo en palabras”, afirmó. “Yo trato de ser lo más fidedigna posible”, agregó.
Melamed cobra 35 dólares por hora para realizar sesiones desde su departamento de Buenos Aires, decorado con campanillas de viento y atrapasueños. Según contó, la difusión de su trabajo hizo que su lista de espera llegara a los dos meses.
También aseguró que la oferta de personas dedicadas a la comunicación con mascotas creció en la ciudad durante la última década y que formó a unas 700 personas en sus talleres. “Todos somos capaces de hacer esta comunicación”, afirmó.
La mujer relató que descubrió su intuición durante la infancia, cuando acertaba respuestas en juegos de adivinanzas. Sin embargo, dijo que comenzó a desarrollar esas habilidades en 2008, después de leer un libro sobre comunicación con animales y realizar distintos cursos.