Caso $Libra: el fiscal Eduardo Taiano rechazó el pedido para reabrir la investigación

Uno de los argumentos centrales del fallo que dispuso los sobreseimientos fue que no se había acreditado un engaño concreto a los compradores. El juez consideró que la publicación de Milei pudo haber influido en la repercusión del proyecto, pero entendió que la difusión del token, el aumento de su cotización y el posterior desplome no alcanzaban por sí solos para demostrar la existencia de una estafa organizada.