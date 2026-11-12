Caso $Libra: el fiscal Eduardo Taiano rechazó el pedido para reabrir la investigación

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, el fiscal Eduardo Taiano rechazó el pedido de la PIA para reabrir la causa $Libra contra Javier Milei, al considerar inexistentes los elementos para acusar.
- El expediente investiga el lanzamiento y desplome del token tras un tuit presidencial en febrero. La causa se cerró en octubre con el sobreseimiento de todos los imputados.
- El juez Martínez de Giorgi definirá si avala a la PIA, mientras la Cámara Federal y Casación revisarán recursos que podrían incidir en el cierre definitivo de la investigación.
El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir el impulso de la causa $Libra y reabrir la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda. Con esta postura, el expediente quedó ahora a la espera de una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá decidir si acepta o no la intervención del organismo anticorrupción.
La causa había sido archivada el 23 de octubre, cuando Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y del resto de los imputados. El magistrado consideró que el dictamen de Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos, estaba debidamente fundamentado.
Sin embargo, la PIA, encabezada por Sergio Rodríguez, cuestionó el cierre de la investigación y sostuvo que todavía quedaban medidas de prueba relevantes por producir. El planteo abrió una diferencia de criterios dentro del propio Ministerio Público Fiscal: mientras Taiano considera que no existen elementos para avanzar con la acusación, la procuraduría especializada en hechos de corrupción entiende que la pesquisa fue clausurada de manera prematura.
El organismo recogió una presentación de las organizaciones Cipce e Inecip y el 29 de octubre solicitó intervenir para impulsar la acción penal. Entre las diligencias que considera pendientes mencionó peritajes sobre teléfonos celulares, medidas de cooperación internacional -incluidos requerimientos a Estados Unidos- y el análisis de contenidos que habrían sido borrados de dispositivos vinculados a Mauricio Novelli y Sergio Morales.
Cuando ingresó el planteo, el juez Daniel Rafecas subrogaba a Martínez de Giorgi y le dio intervención a Taiano antes de resolver. Con la oposición del fiscal ya incorporada al expediente, la decisión quedó en manos del titular del juzgado, que retomó sus funciones. La PIA también presentó una apelación en subsidio para que, en caso de que su solicitud sea rechazada, la Cámara Federal porteña pueda revisar la resolución.
Casación revisará la exclusión de dos damnificados
En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió, por mayoría, un recurso para analizar la exclusión de dos damnificados que habían denunciado pérdidas económicas tras el desplome del token. Ambos habían sido apartados de la causa como querellantes a pedido de Novelli.
La decisión no implica la reapertura de la investigación ni modifica los sobreseimientos dictados por Martínez de Giorgi. El planteo se limita a determinar si esas dos personas pueden recuperar su condición de querellantes y, de esa manera, quedar habilitadas para cuestionar el cierre del expediente.
La audiencia podría realizarse antes de fin de año, mientras que una resolución sobre el planteo se espera para 2027.
Cómo se originó la causa $LIBRA
La investigación comenzó tras el lanzamiento del token $Libra, el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei difundió el proyecto a través de su cuenta de X y lo presentó como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos y pequeñas empresas en la Argentina.
Luego de la publicación presidencial, la criptomoneda experimentó una suba abrupta: pasó de cotizar alrededor de un centavo a alcanzar los cinco dólares en pocas horas. Posteriormente, su valor se desplomó, lo que provocó pérdidas entre numerosos inversores. Milei eliminó el mensaje y afirmó que había actuado de buena fe.
La pesquisa buscó determinar si existieron negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y posibles maniobras irregulares alrededor del lanzamiento del activo digital. Entre los investigados estuvieron el Presidente y su hermana, además de Hayden Davis, vinculado con la creación del token, y Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como posibles intermediarios.
Uno de los argumentos centrales del fallo que dispuso los sobreseimientos fue que no se había acreditado un engaño concreto a los compradores. El juez consideró que la publicación de Milei pudo haber influido en la repercusión del proyecto, pero entendió que la difusión del token, el aumento de su cotización y el posterior desplome no alcanzaban por sí solos para demostrar la existencia de una estafa organizada.
La resolución también retomó los argumentos de la Fiscalía sobre la participación de los hermanos Milei. En el caso del Presidente, el dictamen sostuvo que no se había probado que interviniera en una operación económica en ejercicio de su cargo.