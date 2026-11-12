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Lali Espósito se animó a un cambio de look extremo: el corte de pelo de los 90 que vuelve a ser tendencia

La cantante sorprendió a sus seguidores con una transformación que dejó atrás su característica melena larga. A pocos días de su casamiento con Pedro Rosemblat, apostó por un corte inspirado en una de las tendencias más fuertes de los años 90.

Lali Espósito apostó a un cambio de look radical.
Lali Espósito apostó a un cambio de look radical. Hola
Por Mercedes Mosca 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Lali Espósito presentó en redes sociales un radical corte de pelo noventero para renovar su imagen personal, en el marco de nuevos proyectos artísticos y su casamiento.
  • La artista dejó atrás su clásica melena larga y eligió el estilo flixie, una variante descontracturada del pixie con capas y flequillo que evoca la moda de los años 90.
  • La transformación consolida el regreso del cabello corto a las principales tendencias globales de estilismo, sumándose a figuras como Zendaya y Úrsula Corberó.
Resumen generado con IA

Lali Espósito volvió a renovar su imagen y sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que no pasó inadvertido. La cantante dejó atrás su característica melena larga y eligió un corte corto, con capas, textura y un flequillo descontracturado. La transformación quedó registrada en un video que compartió en sus redes sociales.

Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes repudiaron el violento ataque a mujeres trans en los lagos de Palermo

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La artista apostó por el flixie, un estilo inspirado en los cortes de pelo que fueron furor durante los años 90 y que actualmente recuperan protagonismo entre las tendencias internacionales. La renovación de su imagen llega a pocos días de su casamiento con Pedro Rosemblat y en medio de una etapa de nuevos proyectos musicales.

Chau melena larga: Lali Espósito estrenó un corte de pelo que fue furor en los 90 Chau melena larga: Lali Espósito estrenó un corte de pelo que fue furor en los 90 Instagram

Lali Espósito se cortó el pelo y apostó por una tendencia de los años 90

La intérprete decidió pasar por la peluquería y despedirse de su larga cabellera para probar un estilo mucho más corto y con movimiento. A través de sus redes sociales, mostró parte del proceso junto a su estilista y dejó ver el resultado final.

El video fue musicalizado con Vivo del Pop, la nueva canción de BOM, el proyecto musical que creó junto a Miranda! y que presentó durante las últimas semanas.

El corte elegido por Lali se conoce como flixie y combina elementos del clásico pixie con una terminación más descontracturada. La propuesta se caracteriza por las capas de diferentes longitudes, las puntas desfiladas y un flequillo con movimiento.

Lali Espósito se cortó el pelo y marcó tendencia Lali Espósito se cortó el pelo y marcó tendencia Instagram

La transformación también coincide con un momento especial de su vida personal: la cantante se casó con Pedro Rosemblat, conductor del ciclo Gelatina, y continúa desarrollando nuevos proyectos artísticos.

Cómo es el corte flixie y por qué vuelve a ser tendencia

El nombre flixie surge de la combinación de las palabras inglesas flick y pixie. Se trata de una versión más larga y relajada del tradicional corte pixie, que permite jugar con diferentes texturas y evita las formas demasiado rígidas.

A diferencia de otros estilos cortos, este corte conserva mechones de distintas longitudes y apuesta por las puntas con movimiento. El flequillo desmechado es otro de sus rasgos distintivos y contribuye a conseguir una apariencia informal y con personalidad.

Aunque actualmente vuelve a instalarse entre las tendencias de peluquería, su estética remite directamente a los años 90, cuando los cortes cortos, las puntas hacia afuera y los flequillos irregulares conquistaron a numerosas figuras del espectáculo.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad: puede llevarse con un acabado más prolijo o con un efecto despeinado que aporte volumen y movimiento. Además, las capas y las diferentes texturas pueden generar una sensación de mayor volumen en los cabellos finos.

Las famosas que también apostaron por el corte flixie

Lali Espósito no es la única figura que encontró en los cortes cortos una manera de renovar su imagen. La tendencia también llegó a otras celebridades argentinas e internacionales, que incorporaron diferentes versiones del estilo.

Entre las famosas que apostaron por propuestas vinculadas a esta estética se encuentran Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Úrsula Corberó y Zendaya.

Con distintas interpretaciones, el flixie recupera el espíritu de los años 90 y demuestra que los cortes cortos vuelven a ocupar un lugar destacado en las tendencias de belleza. La elección de Lali suma una nueva referencia para quienes buscan un cambio de imagen con personalidad, movimiento y un toque retro.

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