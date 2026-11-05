¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

El origen del quiebre familiar se remonta a la separación de sus padres, que coincidió con el diagnóstico de cáncer de su madre, Majo Riera. En una entrevista íntima con el diario El País, la artista recordó ese período y expresó: “Mis padres se separaron cuando mi mamá recibió el diagnóstico de la enfermedad. Se tendrían que haber separado hace 15 años”.