¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Resumen para apurados
- Carlos Espósito no asistió al reciente casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Buenos Aires debido a un prolongado distanciamiento personal entre padre e hija.
- La ruptura se originó con la separación conyugal y el cáncer de su madre, Majo Riera. Desde entonces, el padre estuvo ausente en hitos como sus shows en River y su documental.
- El hecho confirma una fractura familiar definitiva y consolida a su madre como el pilar exclusivo en la vida personal y en la gestión artística de la cantante.
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat estuvo atravesado por la emoción, la complicidad y una celebración alejada de los protocolos tradicionales. Sin embargo, entre los invitados y las figuras que acompañaron a la pareja también hubo ausencias que llamaron la atención y volvieron a poner el foco en la vida personal de la cantante.
Una de las más significativas fue la de Carlos Espósito, el padre de Lali, con quien la artista mantiene un distanciamiento desde hace tiempo. La falta de vínculo familiar no pasó inadvertida y volvió a exponer una historia personal atravesada por una separación, una enfermedad y decisiones que modificaron la relación entre sus integrantes.
Por qué el papá de Lali Espósito no estuvo en su casamiento
La ausencia de Carlos no fue un hecho aislado. El padre de la cantante tampoco estuvo presente en algunas de las presentaciones más importantes de su carrera, como los históricos recitales que realizó en el estadio de River Plate.
En una de esas actuaciones, después de interpretar la canción Perdedor, Lali se emocionó hasta las lágrimas sobre el escenario. Aquel momento volvió a despertar interrogantes sobre la relación con su familia y, particularmente, sobre la distancia con su padre.
El origen del quiebre familiar se remonta a la separación de sus padres, que coincidió con el diagnóstico de cáncer de su madre, Majo Riera. En una entrevista íntima con el diario El País, la artista recordó ese período y expresó: “Mis padres se separaron cuando mi mamá recibió el diagnóstico de la enfermedad. Se tendrían que haber separado hace 15 años”.
La enfermedad de su mamá y el distanciamiento familiar
Durante la pandemia, Lali y su hermana Ana acompañaron a Majo en el tratamiento contra el cáncer. Entre los momentos más difíciles estuvieron las sesiones de quimioterapia y el día en que decidieron acompañarla a raparse.
En ese contexto, la presencia de Carlos fue perdiendo protagonismo en la vida de la cantante, mientras que su madre ocupó un lugar central tanto en el plano personal como en el profesional.
La distancia también quedó reflejada en Lali, la que le gana al tiempo, el documental autobiográfico de Netflix. En la producción, el padre de la artista no aparece mencionado, mientras que Majo tiene un papel destacado en el relato de su historia y en el recorrido que construyó junto a su hija como madre y mánager.