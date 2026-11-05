EspectáculosFamosos

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

La ausencia de Carlos Espósito en el casamiento de la cantante no fue una novedad para sus allegados. Padre e hija están distanciados desde hace un tiempo.

Lali Espósito junto a su mamá, Majo Riera y su papá, Carlos Espósito.
Lali Espósito junto a su mamá, Majo Riera y su papá, Carlos Espósito. tn
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Espósito no asistió al reciente casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Buenos Aires debido a un prolongado distanciamiento personal entre padre e hija.
  • La ruptura se originó con la separación conyugal y el cáncer de su madre, Majo Riera. Desde entonces, el padre estuvo ausente en hitos como sus shows en River y su documental.
  • El hecho confirma una fractura familiar definitiva y consolida a su madre como el pilar exclusivo en la vida personal y en la gestión artística de la cantante.
Resumen generado con IA

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat estuvo atravesado por la emoción, la complicidad y una celebración alejada de los protocolos tradicionales. Sin embargo, entre los invitados y las figuras que acompañaron a la pareja también hubo ausencias que llamaron la atención y volvieron a poner el foco en la vida personal de la cantante.

Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Una de las más significativas fue la de Carlos Espósito, el padre de Lali, con quien la artista mantiene un distanciamiento desde hace tiempo. La falta de vínculo familiar no pasó inadvertida y volvió a exponer una historia personal atravesada por una separación, una enfermedad y decisiones que modificaron la relación entre sus integrantes.

Lali Espósito está distanciada de su papá desde hace varios años. Lali Espósito está distanciada de su papá desde hace varios años. Filo News

Por qué el papá de Lali Espósito no estuvo en su casamiento

La ausencia de Carlos no fue un hecho aislado. El padre de la cantante tampoco estuvo presente en algunas de las presentaciones más importantes de su carrera, como los históricos recitales que realizó en el estadio de River Plate.

En una de esas actuaciones, después de interpretar la canción Perdedor, Lali se emocionó hasta las lágrimas sobre el escenario. Aquel momento volvió a despertar interrogantes sobre la relación con su familia y, particularmente, sobre la distancia con su padre.

El origen del quiebre familiar se remonta a la separación de sus padres, que coincidió con el diagnóstico de cáncer de su madre, Majo Riera. En una entrevista íntima con el diario El País, la artista recordó ese período y expresó: “Mis padres se separaron cuando mi mamá recibió el diagnóstico de la enfermedad. Se tendrían que haber separado hace 15 años”.

La enfermedad de su mamá y el distanciamiento familiar

Durante la pandemia, Lali y su hermana Ana acompañaron a Majo en el tratamiento contra el cáncer. Entre los momentos más difíciles estuvieron las sesiones de quimioterapia y el día en que decidieron acompañarla a raparse.

En ese contexto, la presencia de Carlos fue perdiendo protagonismo en la vida de la cantante, mientras que su madre ocupó un lugar central tanto en el plano personal como en el profesional.

La distancia también quedó reflejada en Lali, la que le gana al tiempo, el documental autobiográfico de Netflix. En la producción, el padre de la artista no aparece mencionado, mientras que Majo tiene un papel destacado en el relato de su historia y en el recorrido que construyó junto a su hija como madre y mánager.

Temas Lali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Un vestido atípico: Lali Espósito reveló cómo será el atuendo de su casamiento y quiénes están invitados al gran evento

Un vestido atípico: Lali Espósito reveló cómo será el atuendo de su casamiento y quiénes están invitados al gran evento

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid
3

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
4

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump
5

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
2

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
3

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
5

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Más Noticias
Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Comentarios