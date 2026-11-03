Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado durante el fin de semana en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo, generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Entre las ausencias que despertaron curiosidad estuvo la de Moria Casán, quien finalmente aclaró si había recibido una invitación y cuál es su relación actual con la cantante.