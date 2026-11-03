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Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La conductora confirmó que no recibió una invitación para la boda y explicó qué vínculo mantiene con la cantante. Además, reveló qué hizo para felicitar a la pareja.

Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Por qué Moria Casán quedó afuera de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat FOTO TN
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán aclaró en TV que no fue invitada a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo porque no son amigas íntimas y el festejo fue reducido.
  • Pese a su colaboración en el tema "¿Quiénes son?", Casán explicó que no tienen trato diario, felicitó a la pareja en privado y descartó cualquier tipo de enojo.
  • La respuesta de la diva disipa rumores de conflicto en la farándula y reafirma la buena sintonía profesional y el respeto mutuo entre ambas figuras populares.
Resumen generado con IA

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado durante el fin de semana en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo, generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Entre las ausencias que despertaron curiosidad estuvo la de Moria Casán, quien finalmente aclaró si había recibido una invitación y cuál es su relación actual con la cantante.

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La conductora habló del tema durante el pase televisivo entre Arriba argentinos y La Mañana con Moria, por la pantalla de eltrece. Consultada sobre su presencia en la lista de invitados, respondió de manera directa: “No me invitaron”.

Sin embargo, la diva dejó en claro que la decisión no le provocó enojo ni malestar. Por el contrario, sostuvo que comprende que los novios hayan elegido celebrar su unión con un grupo reducido de personas.

Qué dijo Moria Casán sobre su relación con Lali Espósito

Para explicar por qué no esperaba recibir una invitación, Moria hizo una distinción entre la admiración y el cariño que comparte con Lali y una relación de amistad cercana.

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“No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino. No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”, explicó la conductora.

La relación entre ambas tiene un antecedente artístico: Lali convocó a Moria para participar en su canción “¿Quiénes son?”, cuyo título retoma una de las frases más reconocidas de la figura televisiva.

A partir de esa experiencia, Casán destacó el gesto de la cantante y el vínculo de admiración que existe entre ellas, aunque aclaró que no mantienen un contacto cotidiano.

La postura de Moria sobre la boda de Lali y Pedro Rosemblat

Lejos de cuestionar la decisión de la pareja, Moria defendió la posibilidad de organizar una celebración privada sin compromisos sociales. Incluso aseguró que actuaría de la misma manera si estuviera en el lugar de los recién casados.

“No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada, porque yo sería igual. Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”, afirmó.

De esta manera, la conductora descartó cualquier conflicto por haber quedado afuera de la lista de invitados y puso el foco en el carácter íntimo de la celebración.

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El mensaje privado que Moria le envió a Lali

Aunque no estuvo presente en el festejo, Casán contó que siguió de cerca el acontecimiento y que decidió comunicarse con la cantante para hacerle llegar sus felicitaciones.

“Le mandé una felicitación por privado”, reveló.

Además, reiteró su agradecimiento hacia Lali por haberla convocado para formar parte de uno de sus proyectos musicales. “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, expresó.

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