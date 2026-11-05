Por qué Franco Colapinto usará un buzo amarillo y azul en el GP de Brasil de F1

La moda responde a una acción de marketing que la firma de comercio electrónico ya venía implementando. La marca, que acompaña a Colapinto desde su etapa en Williams y renovó su vínculo con Alpine para esta temporada, había trasladado su icónico amarillo a los monoplazas en los Grandes Premios de Miami y Canadá. Ahora, el color salta de la carrocería a la indumentaria de los corredores.