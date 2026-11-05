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Por qué Franco Colapinto usará un buzo amarillo y azul en el GP de Brasil de F1

El piloto argentino de Alpine dejará el tradicional rosa en Interlagos para vestir una indumentaria especial, con detalles que recuerdan a Boca.

¿Y EL ROSA? Colapinto tendrá otros colores durante el fin de semana en el GP de Brasil.
¿Y EL ROSA? Colapinto tendrá otros colores durante el fin de semana en el GP de Brasil.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto y Pierre Gasly usarán un buzo amarillo y azul en el GP de Brasil de F1 por una alianza comercial de Alpine con Mercado Libre.
  • La empresa patrocinadora ya había teñido los autos en Miami y Canadá, y el diseño evoca los colores de Boca Juniors, club del cual el piloto argentino es seguidor confeso.
  • La acción comercial generó una fuerte repercusión en redes sociales y refuerza el impacto del piloto argentino en el vínculo entre marcas regionales y la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

El argentino Franco Colapinto y su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, competirán en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con una indumentaria completamente nueva, algo que llamó la atención de los fanáticos de la escudería.

A través de una alianza comercial con Mercado Libre, los pilotos dejarán de lado el característico color rosa de Alpine para vestir un buzo antiflama amarillo con detalles en azul.

El cambio, que se verá por primera vez este viernes en el Autódromo José Carlos Pace, conocido anteriormente como Interlagos, generó una inmediata repercusión por su similitud con los colores de Boca, el club del que es hincha el piloto de Pilar.

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La moda responde a una acción de marketing que la firma de comercio electrónico ya venía implementando. La marca, que acompaña a Colapinto desde su etapa en Williams y renovó su vínculo con Alpine para esta temporada, había trasladado su icónico amarillo a los monoplazas en los Grandes Premios de Miami y Canadá. Ahora, el color salta de la carrocería a la indumentaria de los corredores.

Los detalles de la indumentaria y la reacción de Boca

El diseño del traje ignífugo está pensado al milímetro. El amarillo domina la prenda, mientras que el azul se posiciona en los hombros, los laterales, los puños y las piernas. En el caso específico de Colapinto, el buzo lucirá la bandera argentina, sus iniciales y el número 43.

La combinación de colores no tardó en encender las redes sociales, al punto que la cuenta oficial del "Xeneize" se sumó a la conversación con un comentario en la publicación de Alpine: "Perdón, ¿esto es Boca?".

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