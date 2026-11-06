Operativo retorno: Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1 en Sao Paulo y apunta a un contrato por cinco años
El jefe de Gobierno porteño mantuvo una cumbre de 40 minutos con Stefano Domenicali en Interlagos para formalizar el proyecto de traer la categoría al país. La ventana proyectada para 2029 o 2030, el plan de contingencia ante eventuales vacantes, el avance de las obras y el impulso de Franco Colapinto.
Resumen para apurados
- Jorge Macri se reunió este viernes en Brasil con Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, para gestionar el retorno de la categoría a Buenos Aires con un contrato por cinco años.
- La propuesta proyecta fechas para 2029 o 2030, impulsada por el furor de Franco Colapinto y las obras de remodelación y homologación FIA en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
- La Ciudad busca financiamiento sustentable a largo plazo, considerando la organización del Gran Premio de MotoGP como una prueba clave previa ante Liberty Media.
Este viernes, en el autódromo José Carlos Pace, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri tuvo su primera reunión presencial con Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. Acompañado por el secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el mandatario encabezó un cónclave de 40 minutos en las oficinas de la categoría reina del automovilismo, donde formalizó el interés argentino de volver a integrar el calendario oficial. Tras la salida del hospitality, Macri ratificó una de las condiciones centrales de la propuesta: la intención de rubricar un contrato con una extensión de “mínimo cinco años”.
En cuanto a los plazos para el desembarco de la categoría reina, las partes fijaron 2029 y 2030 como el horizonte más realista para el regreso, aunque se planteó la disponibilidad del autódromo porteño para atender contingencias previas si la categoría necesitara reestructurar sus fechas internacionales a partir de 2027. Para cumplir con las exigencias del certamen, el eje prioritario pasa por la puesta a punto del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El plan contempla modificaciones en el trazado, nuevos sectores de paddocks y reformas de seguridad bajo homologación de la FIA, obras que, por ahora, corren levemente adelantadas. “El primer paso es terminar la obra como corresponde. De aquí a marzo trabajaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo buscando certezas de una fecha futura”, explicó Macri.
En el plano financiero, la comitiva reconoció la complejidad de competir contra sedes con billeteras estatales de enorme poderío económico, apostando a diseñar una estructura presupuestaria sustentable que garantice solvencia a largo plazo. El fenómeno Colapinto empuja las negociaciones con Liberty Media, pero la dirigencia fue clara: el proyecto tiene que sostenerse como política de Estado, más allá de los nombres y los mandatos. En esa misma línea, la organización del Gran Premio de MotoGP será el primer examen real de lo que Buenos Aires puede ofrecer como sede ante la empresa propietaria de ambas disciplinas.