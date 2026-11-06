Operativo retorno: Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1 en Sao Paulo y apunta a un contrato por cinco años

En cuanto a los plazos para el desembarco de la categoría reina, las partes fijaron 2029 y 2030 como el horizonte más realista para el regreso, aunque se planteó la disponibilidad del autódromo porteño para atender contingencias previas si la categoría necesitara reestructurar sus fechas internacionales a partir de 2027. Para cumplir con las exigencias del certamen, el eje prioritario pasa por la puesta a punto del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El plan contempla modificaciones en el trazado, nuevos sectores de paddocks y reformas de seguridad bajo homologación de la FIA, obras que, por ahora, corren levemente adelantadas. “El primer paso es terminar la obra como corresponde. De aquí a marzo trabajaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo buscando certezas de una fecha futura”, explicó Macri.