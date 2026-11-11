Efecto dominó en la Fórmula 1: el movimiento que podría devolver a Colapinto a Williams

Resumen para apurados
- La ruptura entre Oscar Piastri y su mánager en la F1 desató rumores de un efecto dominó que podría abrirle a Franco Colapinto la chance de regresar a la escudería Williams.
- El hipotético pase de Piastri liberaría una vacante en McLaren para Carlos Sainz, abriendo un asiento en Williams, equipo donde el piloto argentino debutó sumando puntos en 2024.
- Aunque Colapinto continuará en Alpine durante 2027, las especulaciones reflejan que su nombre sigue vigente para ocupar una butaca titular en Williams de cara a 2028.
Una inesperada noticia sacudió al paddock de la Fórmula 1 y abrió interrogantes sobre el futuro de varios pilotos. Oscar Piastri, actualmente en McLaren, anunció su separación de Mark Webber, el excompetidor australiano que manejaba su carrera desde 2019. La ruptura alimentó versiones sobre una posible salida del equipo británico y dio lugar a especulaciones sobre un efecto dominó que, eventualmente, podría beneficiar a Franco Colapinto.
Aunque todavía no existe ninguna negociación confirmada para que el australiano abandone McLaren, distintos escenarios comenzaron a circular alrededor de las escuderías. Uno de ellos contempla una eventual llegada de Carlos Sainz al conjunto de Woking, lo que dejaría disponible un asiento en Williams, el equipo con el que Colapinto debutó en la categoría en 2024..
El español tiene una buena relación con Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, aunque recientemente renovó su contrato con Williams hasta 2028. Por eso, su regreso tampoco sería una operación sencilla.
Sin embargo, si Sainz decidiera abandonar Williams para volver a McLaren, quedaría libre una de las dos butacas del equipo dirigido por James Vowles. Y allí podría aparecer el nombre de Franco Colapinto.
El argentino mantiene una relación cercana con Vowles, quien impulsó su llegada a la Fórmula 1 durante la temporada 2024. En sus nueve Grandes Premios con Williams, Colapinto consiguió sumar puntos y dejó una buena impresión en la estructura británica.
Un posible regreso, sin embargo, dependería de varios factores. Colapinto ya tiene confirmada su continuidad en Alpine para 2027, donde seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly.
Además, su llegada a la escudería francesa se produjo mediante un acuerdo plurianual con Williams, presentado como una cesión por cinco temporadas. No trascendieron públicamente todas las condiciones contractuales ni si existe alguna cláusula que permita a Williams recuperarlo antes de que finalice ese período.
Por eso, cualquier posibilidad de retorno parece más vinculada con 2028 o temporadas posteriores que con el próximo campeonato.
Por ahora, lo único confirmado es la separación entre Piastri y Webber. El australiano continúa vinculado a McLaren, Sainz tiene contrato con Williams y Colapinto seguirá en Alpine durante 2027.
De todas maneras, el episodio volvió a demostrar cómo una decisión fuera de las pistas puede alimentar múltiples especulaciones sobre el mercado de pilotos. Para Colapinto, la posibilidad de regresar a Williams sigue siendo hipotética, pero su nombre vuelve a aparecer en uno de los escenarios que podrían modificar el futuro de la Fórmula 1.