Efecto dominó en la Fórmula 1: el movimiento que podría devolver a Colapinto a Williams

Una inesperada noticia sacudió al paddock de la Fórmula 1 y abrió interrogantes sobre el futuro de varios pilotos. Oscar Piastri, actualmente en McLaren, anunció su separación de Mark Webber, el excompetidor australiano que manejaba su carrera desde 2019. La ruptura alimentó versiones sobre una posible salida del equipo británico y dio lugar a especulaciones sobre un efecto dominó que, eventualmente, podría beneficiar a Franco Colapinto.