Mirá en vivo la misa del papa León XIV en Córdoba

La celebración en el predio de FADEA será desde las 10; se esperan un millón de fieles. La transmisión oficial de la Conferencia Episcopal Argentina permite seguir en directo cada momento de la visita a "La Docta". El itinerario completo de actividades.

Por Redacción Mundo 10 Noviembre 2026

El papa León XIVdesembarca este martes en la provincia de Córdoba para encabezar el acontecimiento más multitudinario de su gira pastoral por la Argentina. En un marco imponente dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) y la Escuela de Aviación Militar, una marea de fieles colma las hectáreas acondicionadas para presenciar el oficio religioso del Sumo Pontífice en territorio mediterráneo.

La agenda oficial del papa León XIV en Córdoba

9: Aterrizaje del Sumo Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10: Celebración de la Santa Misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / predio de FADEA.

11.45 – 12.30: Recorrido en papamóvil y saludo a los fieles desde el Arzobispado de Córdoba.

15.15: Encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

16.55: Partida en vuelo especial desde el aeropuerto cordobés con regreso a Buenos Aires.

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