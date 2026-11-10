Mirá en vivo la misa del papa León XIV en Córdoba

El papa León XIVdesembarca este martes en la provincia de Córdoba para encabezar el acontecimiento más multitudinario de su gira pastoral por la Argentina. En un marco imponente dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) y la Escuela de Aviación Militar, una marea de fieles colma las hectáreas acondicionadas para presenciar el oficio religioso del Sumo Pontífice en territorio mediterráneo.