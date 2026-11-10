Mirá en vivo la misa del papa León XIV en Córdoba
El papa León XIVdesembarca este martes en la provincia de Córdoba para encabezar el acontecimiento más multitudinario de su gira pastoral por la Argentina. En un marco imponente dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) y la Escuela de Aviación Militar, una marea de fieles colma las hectáreas acondicionadas para presenciar el oficio religioso del Sumo Pontífice en territorio mediterráneo.
La agenda oficial del papa León XIV en Córdoba
9: Aterrizaje del Sumo Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10: Celebración de la Santa Misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / predio de FADEA.
11.45 – 12.30: Recorrido en papamóvil y saludo a los fieles desde el Arzobispado de Córdoba.
15.15: Encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.
16.55: Partida en vuelo especial desde el aeropuerto cordobés con regreso a Buenos Aires.