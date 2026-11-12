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Escuelas italianas, blanco de falsas alertas de bomba

Se recibieron amenazas similares en otros países de Europa, lo que movilizó a padres, alumnos y autoridades.

POSTURA. Meloni indicó que los mensajes tenían como objetivo ante todo “asustar”, provocar “sospechas” y “caos”.
POSTURA. Meloni indicó que los mensajes tenían como objetivo ante todo “asustar”, provocar “sospechas” y “caos”.
Por Redacción Mundo Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • El miércoles, miles de escuelas en Italia sufrieron evacuaciones por falsas amenazas de bomba vía correo electrónico, enviadas para generar caos y temor, informó el Gobierno.
  • Los correos intimidatorios alcanzaron a 6.300 colegios e imitan alertas recientes en el Reino Unido e Irlanda, sumadas a hackeos y falsas alarmas en vuelos europeos.
  • Autoridades italianas y europeas investigan el origen de los mensajes ante el creciente temor a tácticas de guerra híbrida diseñadas para desestabilizar la región.
Resumen generado con IA

Miles de escuelas italianas recibieron el miércoles por correo electrónico falsas alertas de bomba que llevaron a la evacuación de algunas de ellas, sin que se haya identificado ningún “peligro concreto”, según la primera ministra italiana.

Amenazas similares, también consideradas alertas falsas, fueron denunciadas en escuelas del Reino Unido e Irlanda, lo que según la prensa provocó la evacuación de varios colegios en Escocia.

Unos 6.300 centros públicos recibieron amenazas, de los 7.476 que hay en Italia, según el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, citado por los medios.

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La presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, aseguró el miércoles por la noche que ninguna de las alertas permite, en esta fase, concluir que existe una amenaza concreta. “En muchos centros, los alumnos salieron, las fuerzas del orden registraron aula por aula y les digo de inmediato lo más importante: no se ha encontrado nada, en ninguna escuela”, declaró Meloni en un mensaje de vídeo al término de una reunión en Roma con los ministros competentes, así como con los responsables de los servicios de inteligencia y de ciberseguridad. Meloni indicó que estos mensajes tenían como objetivo ante todo “asustar”, provocar “sospechas” y “caos”.

Los investigadores italianos trabajan con sus homólogos europeos para identificar a los autores de estos mensajes, agregó, sin especular sobre su origen.

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La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudieron a varios países europeos.

La señal de alarma

En el liceo Virgilio de Roma varios alumnos explicaron que ni siquiera tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias tras recibir el aviso.

De acuerdo con medios italianos, el ministro de Educación pidió a la población que no entre en pánico ante la ola de amenazas. Violetta Uboldi, profesora de arte en la escuela Brera de Milán, dijo que los niños celebraron el fin anticipado de la jornada.

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Pero Angélica, de 16 años, alumna de la escuela, dijo que ella y sus compañeros se asustaron un poco cuando un profesor les advirtió que no se trataba de un simulacro.

Según los medios italianos, la amenaza de bomba llegó en un correo electrónico supuestamente enviado por un “Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán”. “Acabo de dejar en su edificio, dentro de una bolsa de plástico, un potente explosivo con detonación a distancia”, decía el correo.

La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudieron a varios países europeos.

Daños y perturbaciones

El gobierno italiano trató de restablecer importancia a las amenazas. En las últimas semanas se han registrado falsas alertas de bomba en vuelos por toda Europa, y ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos, entre ellos Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó el sábado que estaba siendo víctima de “ciberdelincuentes” que difundían sus datos personales en internet debido al apoyo de Italia a Ucrania.

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Los ataques han suscitado una creciente preocupación en Europa por la posibilidad de una escalada de la llamada guerra híbrida, una estrategia que combina el uso de la fuerza tradicional con tácticas no convencionales de desestabilización.

El pasado meses, cientos de escuelas de Irlanda del Norte, Escocia, Hungría y Serbia ya habían sido objeto de falsas amenazas.

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