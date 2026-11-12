Escuelas italianas, blanco de falsas alertas de bomba

La presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, aseguró el miércoles por la noche que ninguna de las alertas permite, en esta fase, concluir que existe una amenaza concreta. “En muchos centros, los alumnos salieron, las fuerzas del orden registraron aula por aula y les digo de inmediato lo más importante: no se ha encontrado nada, en ninguna escuela”, declaró Meloni en un mensaje de vídeo al término de una reunión en Roma con los ministros competentes, así como con los responsables de los servicios de inteligencia y de ciberseguridad. Meloni indicó que estos mensajes tenían como objetivo ante todo “asustar”, provocar “sospechas” y “caos”.