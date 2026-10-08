Mundo

Tras meses de debate, Italia aprobó la reforma electoral impulsada por Giorgia Meloni

La iniciativa establece la representación proporcional con bonificación por mayoría y contempla la devolución de las preferencias a los líderes de listas bloqueadas.

Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras meses de debate, la Cámara de Diputados de Italia aprobó la reforma electoral de Meloni para elegir al primer ministro y garantizar estabilidad política.
  • El proyecto se aprobó con 227 votos a favor y 164 en contra tras siete meses de trámite, e introduce un sistema proporcional con bonificación para la coalición mayoritaria.
  • La oposición de centroizquierda recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, mientras el oficialismo apuesta a evitar la recurrente fragmentación política en Italia.
Resumen generado con IA

Un importante triunfo legislativo obtuvo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Después de siete meses de debate, la  Cámara de Diputados aprobó, con 227 votos a favor y 164 en contra, la reforma electoral.

La iniciativa establece la representación proporcional con bonificación por mayoría y contempla la devolución de las preferencias a los líderes de listas bloqueadas. Además, incorpora como novedad el nombramiento del primer ministro.

La sesión registró una participación récord en los grupos parlamentarios, con un promedio del 98,4%, mientras que todos los escaños del Gobierno estuvieron ocupados. Las únicas ausencias justificadas del Ejecutivo fueron las de Meloni, y el ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti.

Meloni celebró la unidad del oficialismo

La mayoría oficialista celebró el resultado y destacó su unidad durante la votación secreta final sobre la reforma. Considerando las tablas de votación y los posibles cambios de bando, solo ocho integrantes del centroderecha habrían votado por el otro sector.

"A quienes esperaban ver al centroderecha dividido, respondemos con hechos: estamos unidos, compactos y decididos a cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía", afirmó Meloni en redes sociales.

La primera ministra agregó que, a partir de la nueva norma, "la ciudadanía podrá elegirlo todo: coalición, plataforma y candidato a primer ministro".

Desde el centroderecha, el canciller y vice primer ministro, Antonio Tajani, defendió la aprobación del texto y sostuvo que con la reforma "ofrecemos al país una garantía de estabilidad".

En la misma línea, el líder del grupo parlamentario de la Liga, Riccardo Molinari, afirmó: "La votación de hoy confirma que la Liga está unida, cohesionada y coherente", y pidió avanzar con otros expedientes.

La oposición prepara recursos ante el Tribunal Constitucional

La oposición reaccionó inmediatamente después de la votación y mostró pancartas en la Cámara contra la nueva "ley fraudulenta". El próximo paso, tras su paso por el Quirinal, será el Tribunal Constitucional.

La centroizquierda, junto con un grupo de constitucionalistas, ya preparó los recursos que comenzarán a presentarse después de la publicación del texto en el Diario Oficial.

Temas ItaliaGiorgia Meloni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid
1

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram
2

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre
3

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
4

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra
5

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
4

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
5

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

Más Noticias
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Comentarios