Tras meses de debate, Italia aprobó la reforma electoral impulsada por Giorgia Meloni

Resumen para apurados
- Tras meses de debate, la Cámara de Diputados de Italia aprobó la reforma electoral de Meloni para elegir al primer ministro y garantizar estabilidad política.
- El proyecto se aprobó con 227 votos a favor y 164 en contra tras siete meses de trámite, e introduce un sistema proporcional con bonificación para la coalición mayoritaria.
- La oposición de centroizquierda recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, mientras el oficialismo apuesta a evitar la recurrente fragmentación política en Italia.
Un importante triunfo legislativo obtuvo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Después de siete meses de debate, la Cámara de Diputados aprobó, con 227 votos a favor y 164 en contra, la reforma electoral.
La iniciativa establece la representación proporcional con bonificación por mayoría y contempla la devolución de las preferencias a los líderes de listas bloqueadas. Además, incorpora como novedad el nombramiento del primer ministro.
La sesión registró una participación récord en los grupos parlamentarios, con un promedio del 98,4%, mientras que todos los escaños del Gobierno estuvieron ocupados. Las únicas ausencias justificadas del Ejecutivo fueron las de Meloni, y el ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti.
Meloni celebró la unidad del oficialismo
La mayoría oficialista celebró el resultado y destacó su unidad durante la votación secreta final sobre la reforma. Considerando las tablas de votación y los posibles cambios de bando, solo ocho integrantes del centroderecha habrían votado por el otro sector.
"A quienes esperaban ver al centroderecha dividido, respondemos con hechos: estamos unidos, compactos y decididos a cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía", afirmó Meloni en redes sociales.
La primera ministra agregó que, a partir de la nueva norma, "la ciudadanía podrá elegirlo todo: coalición, plataforma y candidato a primer ministro".
Desde el centroderecha, el canciller y vice primer ministro, Antonio Tajani, defendió la aprobación del texto y sostuvo que con la reforma "ofrecemos al país una garantía de estabilidad".
En la misma línea, el líder del grupo parlamentario de la Liga, Riccardo Molinari, afirmó: "La votación de hoy confirma que la Liga está unida, cohesionada y coherente", y pidió avanzar con otros expedientes.
La oposición prepara recursos ante el Tribunal Constitucional
La oposición reaccionó inmediatamente después de la votación y mostró pancartas en la Cámara contra la nueva "ley fraudulenta". El próximo paso, tras su paso por el Quirinal, será el Tribunal Constitucional.
La centroizquierda, junto con un grupo de constitucionalistas, ya preparó los recursos que comenzarán a presentarse después de la publicación del texto en el Diario Oficial.