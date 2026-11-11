En Buenos Aires, se fugó Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas que esperaba ser extraditado a Italia

La prisión domiciliaria y el pedido de extradición

La situación judicial del exintegrante de las Brigadas Rojas tuvo un nuevo capítulo cuando la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de su defensa oficial y le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión de la Sala II se basó en su edad y en los problemas de salud que habría presentado. Fue adoptada con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.