En Buenos Aires, se fugó Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas que esperaba ser extraditado a Italia

Resumen para apurados
- El exbrigadista italiano Leonardo Bertulazzi se fugó de su arresto domiciliario en San Telmo, Buenos Aires, para evitar ser extraditado a Italia por delitos de terrorismo.
- Descendió con un arnés desde un quinto piso y burló su tobillera con un aparato casero. Condenado a 27 años de prisión, Casación le había otorgado prisión domiciliaria por su salud.
- La Justicia federal ordenó su captura inmediata mientras la Policía rastrea cámaras de seguridad, reactivando la búsqueda internacional del prófugo tras décadas de litigio.
Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas condenado en Italia por su participación en actividades terroristas, se fugó de la prisión domiciliaria que cumplía en la ciudad de Buenos Aires, mientras esperaba que se concretara su extradición. El hombre, de 74 años, escapó de un departamento del barrio de San Telmo al descolgarse desde un quinto piso con la ayuda de un arnés y logró desprenderse de la tobillera electrónica sin activar las alarmas del sistema de vigilancia.
Fuentes oficiales confirmaron que el italiano, requerido por la Justicia de su país, se encontraba bajo arresto domiciliario en un departamento de San Telmo. La fuga quedó al descubierto cuando efectivos policiales acudieron a controlar su situación y encontraron la vivienda vacía.
Bertulazzi utilizaba una tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según las primeras reconstrucciones, habría fabricado un dispositivo casero para engañar al sistema y mantener las mediciones de temperatura corporal, latidos y humedad que registra el aparato, aun después de habérselo quitado.
El mecanismo permitió que el sistema continuara transmitiendo parámetros aparentemente normales, sin disparar una alerta inmediata. Cuando los operadores advirtieron que el detenido no registraba movimientos, enviaron personal al domicilio. Allí encontraron la tobillera y el dispositivo que habría utilizado para simular las condiciones corporales.
La sospecha de un explosivo y el operativo policial
El hallazgo generó preocupación entre los efectivos que ingresaron al departamento. Debido a los antecedentes de Bertulazzi en la fabricación de explosivos, los policías sospecharon que el aparato podía haber sido modificado para funcionar como una bomba y convocaron a especialistas.
La División Explosivos y la Unidad de Búsqueda de Evidencias (UBE) de la Policía Federal intervinieron en el lugar y descartaron esa hipótesis. Determinaron que se trataba de un mecanismo adaptado para mantener las lecturas de temperatura corporal de la tobillera y evitar que el sistema detectara su ausencia.
Una vez confirmada la fuga, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, ordenó nuevamente su detención inmediata para avanzar con el trámite de extradición.
La Policía Federal reactivó la búsqueda y comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del prófugo. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cuándo logró desprenderse del dispositivo, a partir de las variaciones registradas en las mediciones de la tobillera.
Quién es Leonardo Bertulazzi
Bertulazzi integró durante la década de 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, la organización terrorista de extrema izquierda que protagonizó una serie de atentados, secuestros y asesinatos en Italia. También estuvo vinculado con la logística del secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, cometido en 1978.
El italiano fue condenado a 27 años de prisión por su pertenencia a la organización y por el secuestro del empresario industrial Pietro Costa. En 2024 fue detenido en Buenos Aires, después de permanecer 44 años prófugo en América Latina.
No era la primera vez que las autoridades argentinas lo capturaban. En 2002 había sido arrestado en la Ciudad de Buenos Aires, pero un tribunal dispuso su liberación porque, bajo el marco jurídico vigente entonces, una condena dictada en ausencia no habilitaba su extradición.
Durante el kirchnerismo, Bertulazzi había obtenido el estatus de refugiado político. Esa condición fue revocada posteriormente por la jueza Servini, quien ordenó su detención en el marco del proceso para entregarlo a las autoridades italianas.
La prisión domiciliaria y el pedido de extradición
La situación judicial del exintegrante de las Brigadas Rojas tuvo un nuevo capítulo cuando la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de su defensa oficial y le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión de la Sala II se basó en su edad y en los problemas de salud que habría presentado. Fue adoptada con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó de despejar el camino para su extradición al rechazar el último recurso presentado por su abogado, Rodolfo Yanzón.