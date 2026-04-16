Entre mayo y agosto de 2023 se dio un pico de falsas alarmas de bombas en escuelas de Tucumán

Las amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Tucumán de las últimas horas recordaron la seguidilla de alertas de bomba que se había dado en escuelas y colegios de San Miguel de Tucumán entre mayo y agosto de 2023, y que obligaron a activar protocolos de evacuación en decenas de establecimientos. El fenómeno había comenzado a principios de mayo de ese año, con episodios como el del colegio salesiano General Belgrano, que debió ser evacuado tras un llamado anónimo. Por entonces, desde la Policía advertían que este tipo de denuncias no eran aisladas. “Es común que al menos una vez por semana se reporten amenazas en escuelas”, señalaban fuentes de Bomberos, aunque en la mayoría de los casos se trataba de falsas alarmas.