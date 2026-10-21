Francia e Italia recurren a las fuerzas armadas para contener la ola de disturbios y saqueos
El Ejército, la Policía y la Gendarmería controlarán las calles en el territorio francés para tratar de calmar los ánimos, en medio de duros cuestionamientos al accionar del gobierno de Macron. Temen un efecto contagio en otras naciones de la región
Las principales capitales de Europa occidental cerraron una de las jornadas más complejas, tensas y críticas de los últimos meses, marcada por un endurecimiento sin precedentes en sus dispositivos de orden público y seguridad interior.
La escalada de violencia urbana desencadenada tras sucesivas manifestaciones populares contra el encarecimiento general del costo de vida y el fuerte incremento en el precio de los combustibles derivó en una secuencia ininterrumpida de saqueos organizados a locales comerciales, destrucción sistemática de mobiliario urbano, incendios de edificios públicos y choques directos con los cuerpos policiales.
Frente a un cuadro de desborde que superó con creces las capacidades habituales de contención civil, los gobiernos de Francia e Italia resolvieron formalizar el despliegue de tropas militares en las calles para blindar puntos estratégicos de infraestructura, mientras el malestar ciudadano continuó irradiando focos de protesta en otras naciones del continente como Bélgica y Albania.
En Francia, el cierre de la jornada dejó al descubierto la gravedad de una crisis institucional que golpea de lleno al Poder Ejecutivo a apenas seis meses de los comicios presidenciales que definirán la sucesión de Emmanuel Macron. Luego de que los disturbios del fin de semana dejaran escenas de caos en arterias comerciales y zonas céntricas de París, Lyon y Marsella, el primer ministro Sébastien Lecornu compareció ante una Asamblea Nacional fuertemente crítica para admitir graves fallas de cálculo en el dispositivo de seguridad inicial. El jefe de gobierno reconoció públicamente que la respuesta previa de las fuerzas del orden había resultado excesivamente estática y poco móvil, comprometiéndose a implementar a partir de ahora un despliegue masivo y con mayor capacidad de desplazamiento territorial.
La fragilidad del cuadro francés quedó reflejada en la situación interna del gabinete, particularmente en la figura del ministro del Interior, Laurent Nuñez. Tras admitir que las fuerzas de seguridad habían llegado a perder el control territorial en varios momentos críticos del fin de semana, Nuñez presentó su renuncia ante el presidente Macron, quien optó por rechazarla para evitar un descabezamiento institucional en plena emergencia de seguridad. Fue el propio titular de la cartera de Interior quien confirmó que unidades del Ejército se acoplarán a los operativos conjuntos con la Policía Nacional y la Gendarmería para custodiar sedes gubernamentales, estaciones de transporte y monumentos neurálgicos.
Toque de queda
Al caer la noche, varias de las ciudades más importantes de Francia quedaron sujetas a regímenes de excepción y toques de queda parciales. En la capital parisina, las autoridades impusieron restricciones de tránsito nocturno en el barrio comercial de Les Halles y en el entorno de la Plaza de la República, además de vedar de forma taxativa cualquier tipo de concentración en la emblemática avenida de los Campos Elíseos y en las inmediaciones de las principales terminales ferroviarias. En distritos periféricos de Marsella, Burdeos y Niza, las prefecturas implementaron prohibiciones nocturnas de circulación dirigidas de manera estricta a menores de edad e interdictaron la venta y el transporte de bidones de combustible para frustrar la preparación de ataques incendiarios.
La notoriedad de los disturbios llevó a que potencias como Estados Unidos, China y Alemania emitieran alertas formales a sus turistas, advirtiendo sobre los severos riesgos de circular por zonas céntricas francesas. En ese contexto exterior, el mandatario estadounidense Donald Trump intervino públicamente en el debate para vincular los sucesos con la política migratoria y reclamar el cierre de fronteras, una lectura que analistas europeos desestimaron al remarcar que la raíz de la protesta obedece al estrangulamiento económico familiar.
Militares en Milán
De forma simultánea, en Italia, el Consejo de Ministros que encabeza Giorgia Meloni aprobó el envío extraordinario de 500 militares a la ciudad de Milán, con permanencia asignada hasta el próximo 31 de diciembre. Los soldados se sumarán a la Policía de Estado y a los Carabinieri en el marco de la histórica operación “Calles Seguras”, un esquema vigente desde 2008 pero que ahora ve ampliada su dotación urbana tras un fin de semana que dejó cerca de dos centenares de agentes heridos y pérdidas materiales que rozan el millón de euros solo en la capital lombarda.
En esa metrópoli se registraron saqueos a comercios de indumentaria y tiendas deportivas, derivando en 330 personas identificadas o arrestadas, entre las cuales las autoridades detectaron a menores de hasta 11 años de edad.
En el plano legislativo, el gobierno de Meloni aprobó un decreto-ley de aplicación inmediata que crea la figura penal de “participación violenta en una manifestación”, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión y multas que alcanzan los 20.000 euros, trasladando de manera directa a los padres la responsabilidad civil y financiera por los daños provocados por hijos menores de edad. Aunque finalmente quedó fuera del texto legal la facultad excepcional para que los militares realizaran detenciones directas, la mandataria italiana advirtió que la devastación y el saqueo constituyen delitos comunes y no protestas legítimas.
En sintonía, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, caracterizó los disturbios como un nuevo formato de agitación o “guerra híbrida” que explota plataformas digitales como TikTok y YouTube con una lógica disruptiva que, según sostuvo, Occidente todavía no termina de dimensionar ni regular.
Las repercusiones del malestar socioeconómico mostraron también capítulos de tensión en el resto del continente europeo. En Bélgica se reportaron enfrentamientos acotados entre manifestantes y cordones policiales en el centro de Bruselas, al tiempo que en Albania la capital, Tirana, atravesó su séptima jornada consecutiva de protestas multitudinarias exigiendo la renuncia del primer ministro Edi Rama en un clima enrarecido por la proximidad del calendario electoral.
La concurrencia simultánea de estas protestas encendió las alarmas de los analistas comunitarios respecto a un efecto contagio en sociedades profundamente agobiadas por presupuestos familiares ajustados, altos costos energéticos y una creciente desconfianza hacia las instituciones representativas.
Para la jornada del miércoles, las administraciones de los países afectados esperan un día de tensa expectativa, caracterizado por una fuerte presencia disuasiva en las calles y vigilancia aérea continua mediante helicópteros policiales sobre los centros urbanos. En Italia y en Francia, las autoridades esperan que se pueda retomar cierta normalidad tras varias jornadas de caos total.