Francia e Italia recurren a las fuerzas armadas para contener la ola de disturbios y saqueos

Toque de queda

Al caer la noche, varias de las ciudades más importantes de Francia quedaron sujetas a regímenes de excepción y toques de queda parciales. En la capital parisina, las autoridades impusieron restricciones de tránsito nocturno en el barrio comercial de Les Halles y en el entorno de la Plaza de la República, además de vedar de forma taxativa cualquier tipo de concentración en la emblemática avenida de los Campos Elíseos y en las inmediaciones de las principales terminales ferroviarias. En distritos periféricos de Marsella, Burdeos y Niza, las prefecturas implementaron prohibiciones nocturnas de circulación dirigidas de manera estricta a menores de edad e interdictaron la venta y el transporte de bidones de combustible para frustrar la preparación de ataques incendiarios.