La rutina de entrenamiento de Jean Claude Van Damme a sus 66 años

Resumen para apurados
- Jean-Claude Van Damme reveló su rutina actual a los 64 años, basada en ejercicios controlados, flexibilidad y menor peso para proteger sus articulaciones y evitar lesiones.
- El actor combinó karate y ballet en su juventud, pero tras sufrir adicciones y lesiones por entrenamientos extremos, adaptó su actividad física hacia un enfoque de bajo impacto.
- Su método destaca la importancia de la movilidad, el cardio y el yoga para conservar la autonomía funcional en la madurez sin comprometer la salud muscular a largo plazo.
La destreza de Jean Claude Van Damme en películas como “Contacto sangriento”, “Doble impacto” y “Kickboxer” no fue parte solo de la ficción. Desde sus 10 años, el actor practicó artes marciales y ganó numerosos títulos en competencias antes de llegar a la pantalla grande. Hoy, a sus 64 años recién cumplidos, continúa ejercitándose y mostrando su esbelta figura, resultado del estilo de vida que lleva.
En los '90, Van Damme hizo una especie de viaje en montaña rusa por su vida profesional y personal. Luego del éxito alcanzado con sus películas destacadas, se enfrentó a la adicción a la cocaína. Su comportamiento en los sets de rodaje le costó una cancelación interna por los altos sueldos que pretendía. Llegó a estar internado casi una semana para combatir su adicción, pero abandonó el tratamiento refugiándose en el entrenamiento.
El cambio de hábito de "los músculos de Bélgica"
Van Damme se destacó por presumir sus movimientos y flexibilidad. Fue eso lo que le demostró al productor que había hecho famoso a Chuck Norris, rogándole una oportunidad. Pero con el paso de los años, decidió cambiar su estilo para priorizar el cuidado de sus articulaciones. En su formación, además del kárate, estuvo la preparación como bailarín de ballet, lo que le aportó un manejo del cuerpo y mayor capacidad para estirar.
Las lesiones no estuvieron ausentes durante su adultez y le marcaron un límite con su cuerpo, razón por la que empezó a cuidarse. Redujo el peso que cargaba en sus entrenamientos para poder mantener la fuerza sin dañar su espalda, piernas ni brazos. El objetivo de los últimos años fue mantener un equilibrio para conservar su fuerza, pero cuidar sus movimientos y su capacidad aeróbica.
El entrenamiento de Jean Claude Van Damme a sus 64 años
La apertura de piernas hasta formar prácticamente un ángulo de 180 grados con ellas se convirtió en una de sus cartas frecuentes. Pero con el tiempo, empezó a cuidarse de las lesiones que podían producir sus trucos. Según su recomendación en la revista Men's Health, el incremento de carga debe hacerse de forma gradual luego de que el cuerpo se adapta a un ejercicio. La flexibilidad debe cuidarse ante todo, como un factor clave en el desenvolvimiento conforme pasan los años. “Cuando entrenás y te hacés mayor, es bueno mantener la flexibilidad; eso es lo más importante”, señaló.
Pero también entrena fuerza con repeticiones controladas. Levanta pesas livianas, lo suficientemente pesadas como para desafiar a sus músculos, pero no tanto como para llegar al límite. También evita los impactos fuertes que pueden causarle lesiones. Prioriza los movimientos que le ayuden a mantener su autonomía y funcionalidad.
El cardio para entrenar su ritmo cardíaco, el yoga, los ejercicios isométricos, los estiramientos y algunos ejercicios de artes marciales también forman parte de los entrenamientos y las rutinas en las que alterna todo tipo de movimientos.