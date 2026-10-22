La rutina de entrenamiento de Jean Claude Van Damme a sus 66 años

El entrenamiento de Jean Claude Van Damme a sus 64 años

La apertura de piernas hasta formar prácticamente un ángulo de 180 grados con ellas se convirtió en una de sus cartas frecuentes. Pero con el tiempo, empezó a cuidarse de las lesiones que podían producir sus trucos. Según su recomendación en la revista Men's Health, el incremento de carga debe hacerse de forma gradual luego de que el cuerpo se adapta a un ejercicio. La flexibilidad debe cuidarse ante todo, como un factor clave en el desenvolvimiento conforme pasan los años. “Cuando entrenás y te hacés mayor, es bueno mantener la flexibilidad; eso es lo más importante”, señaló.