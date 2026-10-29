El terror sobrenatural copa la cartelera de las salas de cine de Tucumán

“Godzilla Minus Zero”: la lucha entre dos colosos

Desde su debut en el cine en 1954, Godzilla suma casi 40 películas como protagonista y es el máximo referente del género japonés kaiju. Este enorme dinosaurio mutante (afectado por las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial) transita en pantalla tanto el rol del héroe que salva al mundo de su destrucción como del ser que la causa. Hoy se estrena “Godzilla Minus Zero”, escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, secuela de la producción de 2023, de la cual vuelven algunos personajes y parte del elenco: regresan Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada y Kuranosuke Sasaki, a quienes se suman Masami Nagasawa, Min Tanaka y Jun Kunimura. Ambientada en 1949, en el Japón de la posguerra que lucha por reconstruirse aparece una nueva amenaza por parte de King Ghidorah, un ser de tres cabezas que lanza rayos por sus ojos. Godzilla se regenera en un perfil distinto al mostrado antes y resurge para combatir a ese monstruo, que está a punto de arrasar con todo. Como sólo uno de los dos podrá quedar en pie, la estrategia de los militares y científicos nipones es que se enfrenten entre ellos. La realización se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York hace un mes y la crítica elogió sus efectos visuales.