El terror sobrenatural copa la cartelera de las salas de cine de Tucumán

En la semana donde se prepara la llegada de Halloween, las salas de cine se concentran en películas de terror, con estrenos y regresos.
Una nueva línea que surgió en el género fue la adaptación de cuentos infantiles clásicos a esta temática, en una relectura que los aleja del modelo Disney para recorrer la pantalla entre crímenes, sangre y mutilaciones. En esa línea se inscribieron -por ejemplo- “Winnie the Pooh: Miel y sangre” y “La maldición de Cenicienta”, a las que hoy se suma “Pinocho sin cuerdas”.
La producción dirigida por Rhys Frake-Waterfield es anunciada como una “reinvención brutal del clásico de Carlo Collodi que apuesta por la animatrónica y los efectos especiales”, con la voz de Grillo a cargo de Robert Englund (el intérprete de Freddy Krueger) y con Richard Brake como Geppetto. Cameron Bell, Jessica Balmer y Jude Evan Lloyd completan la primera fila del elenco.
Todo parte de lo conocido: Pinocho es la marioneta de madera creada por Geppetto que sueña con convertirse en un niño de verdad. Pero “su mirada ingenua del mundo y la influencia del siniestro Grillo transforman ese anhelo en una obsesión aterradora; convencido de que para ser humano debe apoderarse de lo que le pertenece a los demás, el muñeco emprende un camino de violencia del que nadie saldrá indemne”, se anticipa en una propuesta con elementos del cine gore y slasher y una dosis de humor negro que completan el suspenso en el planteo más oscuro del relato. El desarrollo de la marioneta animatrónica estuvo a cargo de Todd Masters, una eminencia en la materia que recupera las técnicas artesanales de los 80 a modo de homenaje.
Frake-Waterfield tiene acreditada experiencia en esta línea con “Winnie the Pooh”, que despertó interés en los fans de todo el mundo por la aventura de romper con los cánones de estos personajes y adentrarse en “la inocencia corrompida, la manipulación y el deseo compulsivo de pertenecer a través de una criatura que no nace malvada, sino que aprende la brutalidad a partir de las influencias perversas del entorno que la rodea”.
“El corazón de esta historia no pasa por la violencia gráfica. Pinocho es, en esencia, el viaje de una criatura que intenta comprender qué está bien y qué está mal -señala el director-. En mi versión, los personajes que tradicionalmente debían guiarlo se convierten en sus influencias más siniestras. Invertir el rol del Grillo y del Hada Azul nos permitió llevar un clásico universal hacia un terreno aterrador sin perder su pregunta de fondo: ¿qué significa realmente ser humano?”
Otra película de terror sobrenatural que hoy llega a Tucumán tiene un título harto elocuente: “La caja del Demonio” deja poco espacio para la imaginación sobre de qué tratará su argumento, prejuicio que desafía desde un planteo que apunta inicialmente al thriller para luego dar paso a los sustos.
En busca de paz tras la muerte de su madre, Ellen se retira a un pueblo rural donde recibirá a su primo Winthrop, veterano de guerra gravemente traumatizado, para vivir juntos. Su frágil equilibrio doméstico se rompe cuando un vecino errático advierte que su pariente es peligroso. A medida que aumentan los fenómenos extraños, ella lo arriesga todo para defenderlo de una peligrosa entidad de otro mundo que lo persigue.
El guión de Soren Narnia y Justin Yoffe se basa en un episodio del exitoso podcast “Knifepoint Horror”, con más de 15 años de transmisiones en distintos soportes, y tiene como protagonistas a Carla Gugino, Lou Taylor Pucci y Katherine Isabelle. La dirección es de Daniel Stamm, el mismo de “El último exorcismo”.
Desde Corea del Sur
Los muertos vivientes no pueden quedar afuera de una grilla de los amantes del horror y esta vez es con una realización que se ganó un espacio destacado por peso propio y por inesperada cuando se estrenó hace una década.
En su momento se la conoció como “Estación zombie” o “Último tres a Busán”; para celebrar el retorno a la pantalla grande de esta película surcoreana se presenta una versión 4K remasterizada. La promesa es “elevar la experiencia a un nivel superior”. En su momento recaudó casi U$S 100 millones y ganó 36 premios internacionales, al punto que fue considerado el mejor filme de zombies de la década de 2010.
Dirigido por Yeon Sang-ho y protagonizado por Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jung Yu-mi y Kim Su-an, es una odisea de supervivencia a puertas cerradas de un convoy ferroviario que va sobre rieles, mientras un virus mortal pasa de vagón en vagón y los infectados se transforman en voraces asesinos.
“Godzilla Minus Zero”: la lucha entre dos colosos
Desde su debut en el cine en 1954, Godzilla suma casi 40 películas como protagonista y es el máximo referente del género japonés kaiju. Este enorme dinosaurio mutante (afectado por las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial) transita en pantalla tanto el rol del héroe que salva al mundo de su destrucción como del ser que la causa. Hoy se estrena “Godzilla Minus Zero”, escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, secuela de la producción de 2023, de la cual vuelven algunos personajes y parte del elenco: regresan Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada y Kuranosuke Sasaki, a quienes se suman Masami Nagasawa, Min Tanaka y Jun Kunimura. Ambientada en 1949, en el Japón de la posguerra que lucha por reconstruirse aparece una nueva amenaza por parte de King Ghidorah, un ser de tres cabezas que lanza rayos por sus ojos. Godzilla se regenera en un perfil distinto al mostrado antes y resurge para combatir a ese monstruo, que está a punto de arrasar con todo. Como sólo uno de los dos podrá quedar en pie, la estrategia de los militares y científicos nipones es que se enfrenten entre ellos. La realización se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York hace un mes y la crítica elogió sus efectos visuales.
“Wildwood: El bosque salvaje”: una aventura familiar filmada en stop motion
En Portland, Oregón, vive la joven Prue McKeel junto a sus padres y su hermano pequeño Mac. Cuando lo lleva a dar un pequeño paseo por la ciudad, el niño es secuestrado por una bandada de cuervos.
Entonces Prue recurre a su gran amigo Curtis para iniciar una persecución y recuperar a su hermano, en una aventura que los llevará al misterioso “territorio impenetrable”. Ese es un lugar repleto de animales que hablan, bandidos temibles y una reina malvada Alexandra, quien conduce a los cuervos ladrones, que no se detendrá ante nada para alcanzar sus nefastos objetivos.
Este es el argumento de “Wildwood: El bosque salvaje”, la película estadounidense de aventuras y fantasía oscura animada en stop motion, dirigida por Travis Knight y escrita por Chris Butler. La idea original surge del libro infantil ilustrado “Las crónicas de Wildwood”, de Colin Meloy, ilustrado por Carson Ellis. Es la sexta producción de este estilo del estudio Laika (antes lanzó “Kubo y la búsqueda samurái” y “Los Boxtrolls”), que está desarrollando una interesante carrera en el segmento de las realizaciones familiares. Los comentarios fueron elogiosos sobre el resultado obtenido en pantalla.
“Es un proyecto muy ambicioso. Tuvimos que desarrollar las herramientas creativas, la tecnología y nuestros músculos narrativos para hacerle justicia al libro”, planteó el director. En el relato cinematográfico ocurren “batallas épicas, secuencias aéreas y la creación del personaje del águila, que es un milagro de la artesanía y la ingeniería”, agrega Knight, por la precisión de los movimientos recreados que imitan a las aves reales. En total, se desarrollaron 136 decorados y 231 marionetas, algunos con impresión 3D en sus armazones y musculaturas, junto a los agregados digitales de la producción, rodada mayormente fotograma a fotograma.