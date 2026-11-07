El súper Niño complicó la zafra tucumana: más costos y dificultades para cosechar

Existe la sensación que las condiciones del clima en las próximas semanas determinarán el final del año productivo. Aún quedan unas 4 millones de toneladas en pie, y como se ha dicho, las condiciones de dificultad de los lotes sin cosecha persisten. Eso no ayudaría para la continuidad y la provisión de caña para los ingenios. Al no estar afectados los cañaverales por las heladas durante el invierno, aquellos con exceso de agua podrían dejar la cosecha para el año que viene. Sin embargo, hay lotes donde la caña floreció y aún está en pie, lo que es un inconveniente porque implica mayores costos, perdidas en cosecha y calidad de la materia prima.