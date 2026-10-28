Octubre golpeó el ritmo de la zafra en Tucumán, aunque los industriales esperan recuperar la molienda

Resumen para apurados
- Las intensas lluvias en Tucumán redujeron la molienda de caña y retrasaron la producción de alcohol en los ingenios durante octubre, informó el Centro Azucarero Argentino.
- El promedio diario cayó a 89.600 toneladas por trabas en cosecha y fletes. La industria acumuló un retraso de 2,2 millones de toneladas respecto a la zafra del año anterior.
- Si el clima mejora, el sector confía en repuntar: el abastecimiento de azúcar está asegurado y la producción de alcohol se normalizará con el stock disponible de melaza.
Las demoras se acentuaron durante octubre en los ingenios y los campos de caña de azúcar debido al aumento de las precipitaciones en Tucumán. En casi 30 días, estas complicaciones provocaron una caída en el promedio de molienda y retrasos en la elaboración de alcohol en las fábricas.
De todas formas, entre los industriales y, en menor medida, entre los cañeros, hay expectativas de una recuperación del ritmo de la zafra sucroalcoholera en los próximos días, siempre que las condiciones climáticas den un respiro a la provincia.
“Octubre ha sido un mes de particular impacto. En Tucumán, el promedio diario de molienda en setiembre fue de 109.500 toneladas (tn), pero luego bajó a 89.600 tn. En octubre. En el Norte, el impacto fue menor, bajó de 48.000 tn. a 43.200 tn. por día en el mismo periodo”, expresó Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA).
Según las previsiones del sector, el tiempo “estará algo mejor” durante los próximos días. El directivo señaló que este pronóstico climático permite esperar una recuperación del ritmo de molienda en los ingenios. “Es lo que se espera, porque hay caña y los rendimientos han sido muy buenos”, afirmó.
“En cuanto a la producción, la de azúcar está asegurada para abastecer el mercado interno. La de alcohol, en cambio, viene algo retrasada, aunque se espera recuperar el ritmo durante los próximos días de zafra y en la próxima campaña de destilación, ya que hay importantes stocks de melaza”, subrayó Feijóo.
Desarrollo
El titular del CAA describió que las condiciones climáticas registradas previas a la zafra 2026 y durante su temporada “afectaron el normal desarrollo de las tareas de cosecha y transporte de caña de azúcar, generando demoras en el inicio y retraso en el avance de la molienda en gran parte de la industria azucarera del NOA”.
Desde agosto, la molienda azucarera argentina acumulaba un retraso de alrededor de 2,2 millones de toneladas respecto del mismo día del año pasado, de acuerdo con datos del CAA. Esa brecha recién comenzó a reducirse esta semana, aunque la comparación está condicionada por un dato significativo: a esta altura de 2025, ocho ingenios tucumanos ya habían concluido la zafra.