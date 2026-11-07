La zafra sucroalcoholera avanza en Argentina: alcanzó los 24 millones de toneladas de caña

La zafra continúa desarrollándose con un ritmo condicionado por las precipitaciones registradas durante las últimas semanas. A nivel regional, la molienda acumulada ya supera los 24 millones de toneladas de caña de azúcar, reflejando el esfuerzo de los ingenios y productores para sostener la actividad en un escenario climático complejo.
Mientras que en Tucumán las lluvias afectaron la normal continuidad de las tareas de cosecha y molienda, los ingenios de Salta y Jujuy han mantenido un ritmo de molienda muy similar a los registrados durante la campaña pasada.
En este contexto, representantes de las distintas entidades vinculadas a la actividad cañera de Tucumán mantuvieron una reunión en las oficinas del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), donde analizaron las principales problemáticas que atraviesa el sector y evaluaron la situación productiva, industrial y comercial de la actividad. En este sentido, el Instituto mantiene reuniones periódicas durante el desarrollo de la zafra con representantes de la producción cañera.
Según los datos informados al Ipaat, las lluvias de los últimos días provocaron una disminución en el ritmo de molienda y obligaron a algunos ingenios a interrumpir temporalmente sus operaciones. Sin embargo, las plantas afectadas proyectaban retomar la actividad en los próximos días, en la medida que las condiciones climáticas lo permitan.
De acuerdo con los datos productivos informados al 5 de noviembre, la zafra tucumana acumula 184 días de actividad y registra un avance del 85% respecto de las estimaciones elaboradas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeoac) de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar.
Hasta el momento, se han molido 16.782.617 toneladas de caña bruta, mientras que la producción de azúcar físico 1.314.024 toneladas, considerando la suma de los distintos tipos de azúcares elaborados.
La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 276.608.977 litros de alcohol hidratado y 172.618.343 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.
En las provincias de Salta y Jujuy, la zafra acumula 177 días de actividad. De acuerdo con la información remitida al Ipaat, hasta la fecha se han procesado 7.277.159 toneladas de caña bruta, volumen que representa un 97% de avance respecto de la disponibilidad de materia prima estimada por las entidades que nuclean a los ingenios de la región.
Con relación a la producción, los establecimientos registran una elaboración acumulada de 436.912 toneladas de azúcar físico, considerando los distintos tipos de azúcar producidos durante la presente campaña.
Por su parte, la actividad sucroalcoholera continúa desarrollándose con las cinco destilerías en operación. Hasta el momento, la producción alcanzó 175.966.732 litros de alcohol hidratado y 125.655.333 litros de alcohol deshidratado o anhidro (bioetanol), destinado principalmente al corte obligatorio con naftas.
Estos indicadores muestran que, a diferencia de lo ocurrido en algunas zonas de Tucumán afectadas por las recientes precipitaciones, los ingenios de Salta y Jujuy sostienen un ritmo de trabajo similar al registrado durante la campaña anterior y avanzan hacia el cierre de esta zafra con niveles de molienda próximos a las estimaciones previstas.