La zafra sucroalcoholera avanza en Argentina: alcanzó los 24 millones de toneladas de caña

En este contexto, representantes de las distintas entidades vinculadas a la actividad cañera de Tucumán mantuvieron una reunión en las oficinas del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), donde analizaron las principales problemáticas que atraviesa el sector y evaluaron la situación productiva, industrial y comercial de la actividad. En este sentido, el Instituto mantiene reuniones periódicas durante el desarrollo de la zafra con representantes de la producción cañera.