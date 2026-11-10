Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 11 de noviembre: anticipan tormentas aisladas por la tarde

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este miércoles en Tucumán una jornada calurosa con tormentas aisladas por la tarde debido al aumento de la inestabilidad.
- La jornada iniciará nublada con mínimas de 18°C y alcanzará una máxima de 34°C por la tarde, con vientos del noreste y condiciones que mejorarán hacia la noche.
- El calor se intensificará jueves y viernes con máximas de 36°C y posibles tormentas, mientras que el descenso térmico llegará recién el domingo con 26°C.
El tiempo en Tucumán presentará condiciones variables este miércoles 11 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá nubosidad durante buena parte del día y aumentará la inestabilidad hacia la tarde, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.
Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de 19 y 18 grados, respectivamente. La probabilidad de precipitaciones será baja y oscilará entre el 0% y el 10% durante las primeras horas.
El cambio más importante llegará durante la tarde. Para esa franja se espera una temperatura de 34 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. Se prevé cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 26 grados y baja probabilidad de lluvias.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante la semana
El calor continuará durante los próximos días. El pronóstico extendido anticipa máximas de 36 grados para el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, con nuevas posibilidades de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Para el sábado se espera una máxima de 31 grados.
El descenso de temperatura llegaría durante el domingo, cuando el termómetro alcanzaría los 26 grados.