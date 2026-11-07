El tiempo dará un giro radical en Tucumán: qué día la máxima llegará a los 38°C

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó que Tucumán registrará una fuerte subida de temperatura durante la próxima semana, alcanzando un pico de 38°C el viernes tras varias jornadas de lluvias.
- Tras jornadas de inestabilidad y lluvias, el calor ascenderá progresivamente: iniciará con 29°C el lunes y subirá a 30°C el martes y 34°C el jueves con tormentas aisladas.
- El registro de 38°C dejará a la provincia al borde de los 40°C hacia el fin de semana, consolidando un ambiente sofocante que exigirá precauciones ante el golpe de calor.
El tiempo volverá a dar un giro en Tucumán. Después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad y las lluvias, el calor comenzará a ganar protagonismo y llevará las temperaturas a valores elevados durante la próxima semana.
Según el pronóstico del Servicio Meteórologio Nacional (SMN), el cambio se hará sentir de manera progresiva. Aunque el lunes todavía tendrá condiciones relativamente agradables, a partir del martes el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar su punto máximo hacia el cierre de la semana.
Cómo estará el tiempo durante los primeros días de la semana
El lunes, feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 29°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, en una jornada que anticipa el cambio de condiciones.
A partir del martes comenzará el ascenso térmico. Para ese día se pronostica una mínima de 16°C y una máxima de 30°C. Durante la mañana habrá algunas nubes, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente cubierto.
El miércoles continuará la tendencia. La jornada arrancará con 20°C y la máxima llegará a los 32°C, con cielo mayormente nublado. De esta manera, el calor irá ganando terreno en la provincia.
El viernes llegará el pico de calor
El jueves las temperaturas volverán a subir. La máxima alcanzará los 34°C, dos grados más que el día anterior, aunque el pronóstico anticipa la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
Sin embargo, el viernes será el día más caluroso de la semana. Se espera una mínima de 23°C y una máxima de 38°C, un registro que dejará a Tucumán muy cerca de los 40°C. El cielo estará parcialmente nublado.