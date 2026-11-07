SociedadClima y ecología

El tiempo dará un giro radical en Tucumán: qué día la máxima llegará a los 38°C

La próxima semana comenzará con temperaturas agradables, pero el termómetro irá en ascenso con el correr de los días.

El tiempo dará un giro radical en Tucumán.
El tiempo dará un giro radical en Tucumán.
Por Redacción Sociedad Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó que Tucumán registrará una fuerte subida de temperatura durante la próxima semana, alcanzando un pico de 38°C el viernes tras varias jornadas de lluvias.
  • Tras jornadas de inestabilidad y lluvias, el calor ascenderá progresivamente: iniciará con 29°C el lunes y subirá a 30°C el martes y 34°C el jueves con tormentas aisladas.
  • El registro de 38°C dejará a la provincia al borde de los 40°C hacia el fin de semana, consolidando un ambiente sofocante que exigirá precauciones ante el golpe de calor.
Resumen generado con IA

El tiempo volverá a dar un giro en Tucumán. Después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad y las lluvias, el calor comenzará a ganar protagonismo y llevará las temperaturas a valores elevados durante la próxima semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteórologio Nacional (SMN), el cambio se hará sentir de manera progresiva. Aunque el lunes todavía tendrá condiciones relativamente agradables, a partir del martes el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar su punto máximo hacia el cierre de la semana.

Cómo estará el tiempo durante los primeros días de la semana

El lunes, feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 29°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, en una jornada que anticipa el cambio de condiciones.

A partir del martes comenzará el ascenso térmico. Para ese día se pronostica una mínima de 16°C y una máxima de 30°C. Durante la mañana habrá algunas nubes, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente cubierto.

El miércoles continuará la tendencia. La jornada arrancará con 20°C y la máxima llegará a los 32°C, con cielo mayormente nublado. De esta manera, el calor irá ganando terreno en la provincia.

El viernes llegará el pico de calor

El jueves las temperaturas volverán a subir. La máxima alcanzará los 34°C, dos grados más que el día anterior, aunque el pronóstico anticipa la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Sin embargo, el viernes será el día más caluroso de la semana. Se espera una mínima de 23°C y una máxima de 38°C, un registro que dejará a Tucumán muy cerca de los 40°C. El cielo estará parcialmente nublado.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

“Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos”: el mensaje de León XIV en Uruguay

“Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos”: el mensaje de León XIV en Uruguay

El papa León XIV visita Uruguay: cuál es el cronograma completo de sus actividades

El papa León XIV visita Uruguay: cuál es el cronograma completo de sus actividades

Primer discurso de León XIV en Uruguay: qué dijo sobre la la inteligencia artificial, la familia y el trabajo

Primer discurso de León XIV en Uruguay: qué dijo sobre la la inteligencia artificial, la familia y el trabajo

Lo más popular
¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana
1

¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?
2

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield
3

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
4

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”
5

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

Ranking notas premium
El doctor inverosímil Nelson Castro
1

El doctor inverosímil Nelson Castro

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?
2

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
3

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio
4

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
5

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Más Noticias
Jubilación anticipada: ¿quiénes pueden retirarse a los 50 y 52 años?

Jubilación anticipada: ¿quiénes pueden retirarse a los 50 y 52 años?

Horóscopo chino: el signo que resolverá asuntos pendientes y cerrará etapas durante noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que resolverá asuntos pendientes y cerrará etapas durante noviembre, según Ludovica Squirru

¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Comentarios