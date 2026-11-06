Qué desayunará el papa León XIV en Argentina y cuál es la torta que pidió especialmente

Mientras avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, comienzan a conocerse algunos detalles de su estadía en Buenos Aires. Uno de ellos tiene que ver con su primer desayuno en el país, que estará a cargo de una reconocida panadería de Recoleta y combinará clásicos de la gastronomía argentina con un pedido especial del Pontífice.