Qué desayunará el papa León XIV en Argentina y cuál es la torta que pidió especialmente
Una tradicional panadería del barrio porteño de Recoleta será la encargada de preparar el desayuno del Sumo Pontífice el próximo lunes 9 de noviembre. El menú incluirá facturas, sándwiches de miga y un postre elegido especialmente para la ocasión.
Resumen para apurados
- El papa León XIV desayunará facturas, sándwiches de miga y cheesecake el 9 de noviembre en Buenos Aires, provisto por la panadería Dos Escudos durante su visita a la Argentina.
- El comercio de Recoleta fue elegido por su vínculo diario con las religiosas de la Nunciatura Apostólica, donde el Sumo Pontífice se alojará durante su estadía en el país.
- El pedido especial del postre revela aspectos cotidianos de la visita y genera gran expectativa pública y mediática en torno a las actividades oficiales en la Ciudad.
Mientras avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, comienzan a conocerse algunos detalles de su estadía en Buenos Aires. Uno de ellos tiene que ver con su primer desayuno en el país, que estará a cargo de una reconocida panadería de Recoleta y combinará clásicos de la gastronomía argentina con un pedido especial del Pontífice.
El comercio elegido es Dos Escudos, ubicado a pocos metros de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Papa. La panadería será la encargada de preparar los productos que se servirán el próximo lunes 9 de noviembre.
En una entrevista con el programa Arriba Argentinos, de El Trece, Francisco, propietario del establecimiento, expresó su satisfacción por haber sido elegido para esta ocasión. “Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas”, aseguró.
Facturas, sándwiches de miga y un pedido especial
El desayuno papal no será demasiado diferente del que habitualmente consumen las religiosas que trabajan en la Nunciatura. Según explicó el comerciante, existe una relación cotidiana entre el establecimiento y las monjas, que suelen visitar el local.
“Con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga”, detalló.
Sin embargo, entre las opciones previstas habrá una preparación que se destaca por haber sido solicitada especialmente para la ocasión.
“Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, reveló Francisco durante la entrevista televisiva.
Así, el cheesecake de frutos rojos se convertirá en uno de los protagonistas de la primera mañana del Pontífice en Buenos Aires, acompañado por las tradicionales facturas y los sándwiches de miga.
Para los responsables de Dos Escudos, que mantienen un vínculo habitual con la Nunciatura, el encargo representa una ocasión especial. Y para quienes siguen los detalles de la visita papal, el menú ofrece una pequeña mirada a los aspectos más cotidianos de la estadía de León XIV en el país.