La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

También valoró el contenido de Magnifica Humanitas, la encíclica en la que el Papa aborda el cuidado y la defensa de la dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial. Para López, el documento pone en discusión un desafío que excede el desarrollo tecnológico: quién controla esas herramientas, con qué intereses y qué consecuencias pueden tener para millones de personas. Advirtió que la concentración del desarrollo y del control de la inteligencia artificial en pocas manos puede profundizar la exclusión si quienes toman las decisiones no ponen en el centro la dignidad humana. Aunque reconoció que la tecnología puede contribuir a mejorar la vida, remarcó que no es neutral: está atravesada por la voluntad de quienes la generan, administran y poseen. “Si hay voluntades que no contemplan la dignidad humana y al conjunto de la humanidad, va a haber más cultura del descarte, más descartados”, resumió.