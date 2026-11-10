La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida
Melchor López, vicario de los Pobres de Córdoba, advirtió sobre las desigualdades que persisten detrás de la ciudad preparada para recibir al Papa. Además, explicó cómo fueron elegidas las 20 personas que podrán saludar a León XIV y reflexionó sobre el papel de la Iglesia frente a la pobreza y la exclusión.
Resumen para apurados
- En Córdoba, el vicario Melchor López alertó sobre la pobreza oculta tras los preparativos para recibir al papa León XIV, buscando visibilizar la exclusión social de la provincia.
- López coordinó la selección de 20 personas en situación de vulnerabilidad o resiliencia, entre ellos maestros rurales y víctimas de trata, que saludarán al Pontífice tras la misa.
- El encuentro busca transformar el rol eclesial: pasar del asistencialismo alimentario al empoderamiento comunitario y a la defensa integral de la dignidad en los barrios populares.
Una ciudad puede embellecerse, ordenar sus calles y prepararse para recibir a miles de personas. Pero detrás de esa postal también hay otra realidad: barrios sin cloacas, basurales a cielo abierto, falta de trabajo, violencia, consumo problemático y familias que sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esa es la realidad que Melchor López, vicario de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba, puso sobre la mesa en la antesala de la visita del papa León XIV. Y desde allí planteó uno de los desafíos centrales de la Iglesia: no quedarse solamente en la asistencia, sino acompañar a las personas empobrecidas para que puedan organizarse, recuperar su dignidad y transformar sus condiciones de vida.
López trabaja junto al equipo del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, en el área de las pastorales sociales y en los proyectos propios de la Vicaría de los Pobres. En ese marco, participó de la selección de las 20 personas que tendrán la posibilidad de saludar personalmente al Pontífice al finalizar la misa que presidirá en Córdoba.
No se trata de una audiencia privada ni de un encuentro multitudinario. La propuesta es que, en cada lugar de la visita apostólica, un grupo reducido pueda tener unos instantes cara a cara con León XIV, escucharlo y compartirle una palabra. En Córdoba, los elegidos son personas que atravesaron situaciones de dolor, sufrimiento, empobrecimiento o dificultades profundas, y que, en algunos casos, lograron superar esas experiencias y resignificarlas. “Buscamos personas cuyas vidas representan millones de vidas que padecen situaciones similares”, explicó López. La selección quedó integrada por 10 mujeres y 10 varones, de distintas edades, provenientes tanto de la ciudad como del interior de la Arquidiócesis.
La elección buscó poner en primer plano a personas cuyas historias suelen permanecer fuera de la mirada pública. Entre los perfiles seleccionados hay una trabajadora rural que, junto con otras familias de pueblos del interior, integra una red para comercializar sus productos y poder seguir viviendo en el campo. También participará un joven maestro rural, una migrante de un barrio popular de Córdoba, jefa de familia y emprendedora, una mujer que víctima de trata que hoy trabaja en una red de prevención. También habrá jóvenes que estudian y trabajan para construir su futuro y personas en recuperación de consumos problemáticos de sustancias.
Para López, esas historias dialogan directamente con una imagen presente en la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV: la de las piedras descartadas que pueden convertirse en piedras angulares. Es decir, aquello que una sociedad considera prescindible o deja al margen puede ser, en realidad, fundamental para construir una humanidad nueva.
Para el vicario de los Pobres, la llegada del Papa a Córdoba tiene varios significados. En primer lugar, una dimensión afectiva: la visita representa, de alguna manera, la presencia de Francisco, cuyo viaje a la Argentina no llegó a concretarse.
Pero también destaca el sentido pastoral de una visita apostólica: la posibilidad de que el sucesor de Pedro se acerque a su pueblo, confirme a los creyentes en la fe y anime a las comunidades con su presencia y su palabra.
Córdoba, además, tiene una particularidad: es tierra de hombres y mujeres que fueron canonizados y de otros que transitan procesos hacia la declaración de santidad. Por eso, la misa que presidirá León XIV tendrá como intención la santificación del pueblo argentino. “De una tierra de santos pedimos por la santidad de todos. Todos estamos llamados a la santidad, todos podemos ser santos”, expresó López.
En ese sentido, considera que el encuentro con las 20 personas también busca mostrar que la santidad no es una condición reservada a figuras extraordinarias o lejanas. Puede encontrarse en la vida cotidiana, en quienes atraviesan dificultades, acompañan a otros, trabajan por su comunidad o luchan por recuperar su dignidad.
La palabra que esperan escuchar
Consultado sobre qué mensaje necesitan recibir hoy los argentinos de León XIV, López dijo: “queremos escucharlo a él con lo que tenga para decir. Podríamos identificar muchas necesidades, intereses o deseos personales, pero justamente de eso se trata una visita apostólica: que el sucesor de Pedro hable”.
Para el sacerdote, la palabra del Pontífice debe ser recibida como un mensaje completo, no como una serie de frases que cada uno selecciona según sus propias coincidencias. La visita será una alegría, comparó, como la de un padre que llega a visitar a su familia. Pero también implicará una responsabilidad posterior.
“Su palabra es una misión para nosotros”, planteó. De los mensajes que León XIV viene transmitiendo desde el comienzo de su pontificado, López destacó especialmente el llamado a la paz. Un mensaje que, según su mirada, debe comenzar en el corazón de cada persona y extenderse hasta los conflictos internacionales más graves.
También valoró el contenido de Magnifica Humanitas, la encíclica en la que el Papa aborda el cuidado y la defensa de la dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial. Para López, el documento pone en discusión un desafío que excede el desarrollo tecnológico: quién controla esas herramientas, con qué intereses y qué consecuencias pueden tener para millones de personas. Advirtió que la concentración del desarrollo y del control de la inteligencia artificial en pocas manos puede profundizar la exclusión si quienes toman las decisiones no ponen en el centro la dignidad humana. Aunque reconoció que la tecnología puede contribuir a mejorar la vida, remarcó que no es neutral: está atravesada por la voluntad de quienes la generan, administran y poseen. “Si hay voluntades que no contemplan la dignidad humana y al conjunto de la humanidad, va a haber más cultura del descarte, más descartados”, resumió.
En esa línea, destacó la continuidad entre León XIV y Francisco en la preocupación por los migrantes, los pobres, los enfermos y quienes quedan al margen del sistema. También señaló como significativos los gestos de sencillez y cercanía del actual Pontífice, especialmente cuando se acerca a personas que sufren.
La mirada de López sobre la misión social de la Iglesia parte de una distinción: no es lo mismo asistir a una persona empobrecida que acompañarla para que pueda recuperar las condiciones necesarias para desarrollar su vida. La Iglesia, reconoció, históricamente sostuvo espacios y equipos dedicados a atender a los más frágiles. Esa tarea sigue siendo necesaria, pero considera que el desafío actual exige ir más allá. La pobreza, explicó, no puede entenderse como una elección individual, sino también como el resultado de un sistema que produce exclusión y empobrecimiento.
El objetivo es generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse integralmente, con acceso al trabajo, la vivienda, la educación, la salud y los bienes necesarios para una vida digna. En esa tarea, explicó, la Iglesia debe acompañar las luchas de trabajadores, madres de barrios populares y comunidades que se organizan para reclamar por sus derechos. No se trata de reemplazar al Estado, al que le atribuyó la principal responsabilidad de atender esas problemáticas, sino de asumir también el compromiso de construir comunidad y acompañar los procesos colectivos.
López utilizó un ejemplo concreto para explicar por qué considera insuficiente una respuesta basada exclusivamente en la ayuda material. Dar un plato de comida o una bolsa de alimentos puede resolver una necesidad inmediata, pero no alcanza para modificar las condiciones que llevaron a una familia a esa situación. La propuesta, explicó, es que las puertas de las capillas y parroquias se abran para generar vínculos y espacios de organización. Que quien llega a buscar alimento pueda encontrar también una comunidad que lo acompañe a resolver otros problemas: la falta de vivienda, el hacinamiento, la ausencia de trabajo, las dificultades para sostener la escolaridad de los chicos o la exposición de los jóvenes al narcotráfico y al consumo de drogas. La asistencia inmediata puede ser el primer paso, pero el horizonte debe ser la recuperación de derechos y la transformación de las condiciones de vida, sostuvo.
La otra Córdoba detrás de la ciudad preparada para recibir al Papa
En la previa de la llegada de León XIV, López también hizo referencia al contraste entre la ciudad que se prepara para recibirlo y las dificultades que persisten en distintos sectores. “Tenemos hoy una ciudad arreglada, embellecida, acomodada para recibir al Papa, pero tenemos también una ciudad explotada en situaciones de problemáticas de distinto tipo: violencia, falta de trabajo, no tenemos cloacas, tenemos basurales a cielo abierto por todos lados”, describió.
Aclaró que la responsabilidad principal de dar respuestas corresponde al Estado y a los gobiernos, pero insistió en que las problemáticas sociales comprometen al conjunto de la sociedad. También la Iglesia, dijo, debe hacerse cargo de su papel en la organización de las comunidades. No alcanza con lamentar el sufrimiento ni con limitarse a describirlo. El desafío es ayudar a que las personas puedan ponerse de pie y participar de los cambios que necesitan sus barrios y sus vidas.