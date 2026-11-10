Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El Gobierno de Tucumán dispuso asueto administrativo y escolar por la visita de León XIV. Habrá guardias en hospitales, los colectivos circularán con normalidad y los comercios abrirán sus puertas.

NUEVOS COLORES. La Casa de Gobierno se ilumina con los colores del Vaticano.
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Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán decretó asueto administrativo y escolar para el martes 10 de noviembre en la provincia por la visita del papa León XIV al país.
  • La medida rige por decreto con guardias en salud y servicios esenciales. No habrá clases ni bancos presenciales, mientras colectivos y comercios operarán normalmente.
  • La jornada modificará la rutina ciudadana y postergará trámites presenciales hasta el miércoles, sin alterar la actividad laboral ni la atención comercial privada.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Tucumán dispuso asueto administrativo y escolar para este martes 10 de noviembre, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. 

La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 2.769/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y contempla excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En particular, los hospitales y los organismos vinculados con la atención de menores deberán organizar las guardias necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Cómo funcionarán los servicios de San Miguel de Tucumán

Durante el martes 10 no habrá atención presencial en las oficinas administrativas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, las reparticiones encargadas de garantizar servicios esenciales, emergencias, seguridad, salud, tránsito e inspección dispondrán guardias para asegurar las prestaciones indispensables.

En el ámbito educativo, no se dictarán clases en las escuelas municipales Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas. La Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no atenderá en sus consultorios, pero mantendrá habilitadas las guardias médica, de enfermería y odontológica, que funcionan las 24 horas.

En cuanto al transporte, los colectivos urbanos circularán con sus frecuencias habituales y también se cumplirá normalmente con la recolección de residuos. Los cementerios municipales del Norte, del Oeste y Jardín abrirán en sus horarios habituales, de 8 a 12 y de 15 a 18. Por su parte, el Mercado Municipal Dorrego atenderá de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30.

Bancos y comercios

Este martes 10 no habrá atención presencial en las sucursales bancarias de todo el país. Los clientes deberán esperar hasta el miércoles 11 para volver a realizar trámites en ventanilla. Mientras tanto, se podrá operar a través del homebanking, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y los comercios que permiten retirar efectivo al pagar con tarjeta de débito.

Desde la Cámara de Comercio aclararon que la medida no afecta al sector privado. "Recordamos que el asueto alcanza solo a la administración pública. Para la actividad comercial privada es una jornada laboral normal, sin recargo por feriado", explicaron. De esta manera, los comercios abrirán sus puertas y trabajarán con normalidad durante toda la jornada.

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