Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

En cuanto al transporte, los colectivos urbanos circularán con sus frecuencias habituales y también se cumplirá normalmente con la recolección de residuos. Los cementerios municipales del Norte, del Oeste y Jardín abrirán en sus horarios habituales, de 8 a 12 y de 15 a 18. Por su parte, el Mercado Municipal Dorrego atenderá de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30.