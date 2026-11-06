La cruz del Cura Brochero salió por primera vez en 100 años para la misa del papa León XIV en Córdoba
La reliquia fue trasladada desde Traslasierra por pedido del Vaticano y del Pontífice. El operativo convocó a fieles, vecinos y estudiantes que acompañaron un momento histórico para la comunidad religiosa.
Resumen para apurados
- Por pedido del Vaticano, la cruz del Cura Brochero salió de Traslasierra tras 100 años hacia Córdoba para presidir la histórica misa del papa León XIV ante miles de fieles.
- La reliquia permaneció un siglo en su santuario y fue transportada en un cofre especial de madera mediante un operativo que convocó a vecinos, creyentes y estudiantes.
- La pieza presidirá una misa multitudinaria en Fadea, marcando un hito de comunión que unirá el legado pastoral del santo cordobés con la presencia del Pontífice en el país.
En medio de los preparativos para recibir al papa León XIV en Córdoba, una reliquia de gran valor para la Iglesia católica volvió a movilizarse después de un siglo. La cruz del Cura Brochero salió por primera vez en 100 años de su lugar de origen, en Traslasierra, para formar parte de la misa que encabezará el Pontífice durante su visita a la Argentina.
El traslado se realizó mediante un operativo especial destinado a garantizar la protección de la pieza. Según mostraron en el programa Arriba Argentinos, de El Trece, la cruz fue colocada dentro de un cofre de madera con la misma forma, especialmente preparado para resguardarla durante el recorrido.
La decisión de trasladar la reliquia respondió, de acuerdo con lo informado durante la cobertura televisiva, a un pedido del Vaticano y del propio León XIV. Su destino será la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), donde se desarrollará la celebración religiosa que reunirá a miles de fieles.
La emoción de los estudiantes que acompañaron el traslado
La salida de la cruz generó una importante convocatoria de vecinos, creyentes y alumnos de colegios católicos de la región. Muchos se acercaron para presenciar el acontecimiento, mientras que otros participaron como voluntarios en las tareas de organización.
Entre los presentes se encontraban numerosos estudiantes secundarios, que aprovecharon la oportunidad para acompañar una ceremonia que consideraron significativa tanto por su valor religioso como por la posibilidad de compartirla con sus compañeros.
“Estamos re emocionadas, muy emocionadas. Es re lindo que todos se junten así, que podamos tener la oportunidad de recibir a esta reliquia literalmente”, expresó una de las jóvenes entrevistadas durante la transmisión.
La estudiante también destacó el papel de su colegio en la organización de estas actividades y el significado que tendrá la experiencia para su promoción.
“Que encima el colegio nos permite tener todas estas situaciones, o sea, todos estos momentos son hermosos y no lo vamos a olvidar nunca. Y más como promo, así que estamos muy agradecidas y emocionadas”, agregó.
Otros alumnos contaron que se organizaron entre compañeros para viajar y participar de las actividades. Incluso adelantaron que tienen previsto regresar a Cura Brochero para continuar acompañando los acontecimientos relacionados con la visita papal.
Una reliquia con un fuerte significado religioso
La cruz está vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero, uno de los santos argentinos más reconocidos por su labor pastoral en las sierras cordobesas.
Su presencia en la misa de León XIV representa un vínculo simbólico entre la historia religiosa de Córdoba y la visita del Pontífice.
Después de un siglo sin salir de su lugar de origen, la reliquia será parte de una celebración que reunirá a miles de personas y que ya comenzó a movilizar a las comunidades de Traslasierra.