La cruz del Cura Brochero salió por primera vez en 100 años para la misa del papa León XIV en Córdoba

En medio de los preparativos para recibir al papa León XIV en Córdoba, una reliquia de gran valor para la Iglesia católica volvió a movilizarse después de un siglo. La cruz del Cura Brochero salió por primera vez en 100 años de su lugar de origen, en Traslasierra, para formar parte de la misa que encabezará el Pontífice durante su visita a la Argentina.