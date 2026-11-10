Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Carrera electoral: ¿Sánchez podría acercarse a La Libertad Avanza?

Surgieron en los últimos días diferentes versiones respecto a un supuesto acercamiento del radical Roberto Sánchez al armado de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. Los trascendidos apuntarían a que se intentaría que el ex diputado busque un nuevo mandato como intendente de Concepción a través de ese espacio político. El diputado Federico Pelli, en tanto, reconoció que hay diálogos con el ex piloto de rally. “Como es público, Lisandro Catalán, como presidente de La Libertad Avanza, tenía y tiene diálogo con Roberto Sánchez. Habían hablado en algunas ocasiones. Pero particularmente no estaría en condiciones de confirmar ni de no confirmar nada. Son conversaciones que se están desarrollando”, expresó en diálogo con LG Play.