Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Resumen para apurados
- La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, desmintió en Tucumán acusaciones tras viralizarse un video familiar en un aeropuerto y anunció acciones legales por difamación.
- La polémica surgió por imágenes que le atribuían un vuelo a Puerto Iguazú, hecho que la mandataria calificó como una campaña sistemática que expone a menores de su familia.
- El caso derivará en presentaciones judiciales contra quienes difundieron el material, mientras Graneros busca blindar su gestión local ante maniobras de desgaste político.
La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, se expresó muy ofuscada en un extenso comunicado luego de que se difundiera en las últimas horas un video junto a su familia y su pareja en un aeropuerto. “Desmiento, con firmeza, cada una de estas falsedades que vienen cayendo sobre mi persona, y anuncio que voy a tomar todas las medidas legales correspondientes”, advirtió.
En las imágenes que circulan en las redes sociales se dijo que el video se habría filmado tras un vuelo que la jefa municipal habría tomado rumbo a Puerto Iguazú. “En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video, de mi vida privada y, lo más grave, que expone a mi familia, a mi sobrino menor de edad, personas que nada tienen que ver con la función pública que me toca ejercer”, señaló. Y continuó: “sigo al frente del municipio, trabajando como lo hago desde siempre, incluso desde antes de ser intendente, cumpliendo con mis responsabilidades y acompañando a cada vecino”. A su vez, mencionó que se trata de contenido fabricado “para sumar visualizaciones y odio”.
Graneros dijo que el material que se difunde sólo tiene el fin de ensuciarla y de mentir. “Así como también se dijo falsamente que había viajado a presenciar el Mundial de Fútbol, cuando estuve aquí, en Graneros, trabajando por mi ciudad. Esto solo demuestra el accionar sistemático en mi contra”, sostuvo, y se expresó muy dolida. “También soy una persona que, como todos, tiene el derecho de compartir con sus seres queridos”, añadió.
La jefa municipal indicó que el silencio deja de ser una opción “cuando las mentiras alcanzan a mi familia y buscan engañar a mi comunidad”.
Carrera electoral: ¿Sánchez podría acercarse a La Libertad Avanza?
Surgieron en los últimos días diferentes versiones respecto a un supuesto acercamiento del radical Roberto Sánchez al armado de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. Los trascendidos apuntarían a que se intentaría que el ex diputado busque un nuevo mandato como intendente de Concepción a través de ese espacio político. El diputado Federico Pelli, en tanto, reconoció que hay diálogos con el ex piloto de rally. “Como es público, Lisandro Catalán, como presidente de La Libertad Avanza, tenía y tiene diálogo con Roberto Sánchez. Habían hablado en algunas ocasiones. Pero particularmente no estaría en condiciones de confirmar ni de no confirmar nada. Son conversaciones que se están desarrollando”, expresó en diálogo con LG Play.
Legislatura: Berarducci propone que se declare la emergencia eléctrica en Tucumán
Un proyecto de ley impulsado por el legislador Walter Berarducci propone que se declare por 12 meses la emergencia del servicio público de distribución de energía eléctrica en Tucumán y avanzar en una revisión integral del contrato de concesión de EDET. La iniciativa plantea auditar la estructura tarifaria, las inversiones comprometidas y las condiciones de prestación del servicio.
Entre los puntos centrales figuran el control del Valor Agregado de Distribución (VAD), los cargos fijos y variables y los costos trasladados a las facturas. También se busca verificar la calidad, continuidad y seguridad del suministro. El proyecto pone especial atención en los pequeños comercios que afrontan cargos por disponibilidad de red incluso con consumos reducidos o locales cerrados. Además, contempla los reclamos de familias por facturas extraordinarias y cortes de energía. La propuesta sostiene que la emergencia permitiría controlar las obligaciones de la concesionaria, detectar eventuales abusos y garantizar mayor protección a los usuarios.
Adecuación de presupuesto: reasignan $8.800 millones para comunas
El Gobierno dispuso una reasignación presupuestaria de $8.800 millones para afrontar las necesidades de funcionamiento y operatividad de las 93 comunas rurales de la provincia. La medida fue establecida mediante el Decreto 2.600/3, publicado en el Boletín Oficial del 6 de noviembre. La disposición incrementa en ese monto los créditos de la Secretaría de Municipios y Comunas, dependiente del Ministerio del Interior, para financiar transferencias a municipalidades y comunas durante el ejercicio presupuestario 2026. Los fondos fueron extraídos de la partida Créditos Adicionales del programa Erogaciones Varias, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro.