Un potente símbolo argentino: el saludo desde un balcón de la Plaza de Mayo

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, el papa León XIV saludó y bendijo sorpresivamente a fieles desde el balcón del Arzobispado en Plaza de Mayo ante el fervor de la multitud.
- El gesto ocurrió fuera de agenda tras oficiar las Vísperas en la Catedral y cenar con el clero local, cerrando una jornada intensa donde evocó el legado de Francisco.
- La bendición afianza la cercanía papal con los fieles argentinos y proyecta la continuidad de la misión pastoral de fraternidad iniciada por Francisco.
“¡Papa, León, salí al balcón!”. “¡Queremos ver al Papa!”El ruego se elevaba desde la Plaza de Mayo y penetraba por los poros del Arzobispado porteño, cuyo edificio se alza junto a la Catedral Metropolitana. Allí cenaba Robert Prevost, acompañado por la jerarquía en pleno del clero argentino. Arzobispos, obispos, sacerdotes llegados de todos los rincones del país compartían la mesa. Pero a ese clamor popular, entonado por cientos de fieles, el Papa no podía darle la espalda. Y no lo hizo: fuera de agenda, sin que nadie lo esperara, como un bonus track inserto en el medio de su gira pastoral, salió al balcón. Y no solo eso: habló. Repartió bendiciones. Lo de las lágrimas derramadas por todas partes no es un lugar común de la crónica. La gente lloraba a mares.
De blanco, al “estilo Francisco”, sin lucir la muceta roja de los actos oficiales, León XIV ensayó una tímida sonrisa mientras los celulares enfocaban ese rinconcito de balcón que le sirvió de improvisado escenario. Y cuando tomó el micrófono, lo que inundó la esquina de la plaza fue un bramido agradecido.
El discurso fue breve, una invitación a abrazar la fe:
“¡Cuánto entusiasmo, cuánta alegría! Que todos abracemos a Cristo. ¡Aplausos por Jesús! Que una bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos. Que vivamos siempre con esa alegría de saber que Cristo nos llama, todos bienvenidos y enviados a anunciar con alegría la buena nueva. ¡Gracias Argentina, gracias Buenos Aires, gracias por recibirme!”
A un lado, el Cabildo iluminado con los colores papales servía de extraordinario marco en una noche primaveral, corolario de una jornada a pleno sol. Al fondo, recortándose en la diagonal, se adivinaba un mapping sobre el Obelisco, armado con los símbolos de la gira pastoral. La Casa Rosada, en tanto, lucía en absoluto silencio. El público estaba concentrado frente a la Catedral, a la que León concurrió para celebrar las Vísperas. ¿En qué se diferencia de una misa? Se trata de un oficio vespertino; una oración que realiza la Iglesia para santificar los distintos momentos del día. Proviene del latín vesper, que significa “tarde”, y se celebra al caer el sol, marcando la transición entre el fin de la jornada laboral y el descanso de la noche.
Fue, a la vez, un agasajo del clero nacional al Papa. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, leyó un discurso de bienvenida, en sintonía con el pronunciado por monseñor Jorge García Cuerva durante la mañana en Palermo. A Prevost se lo notó emocionado; a fin de cuentas era el cierre de una jornada intensa, durante la que no se dio respiro: estuvo en el Cottolengo de Claypole, dio misa ante millones de personas, se citó con el mundo del trabajo y abordó el diálogo interreligioso. Todo en cuestión de horas. Por eso, mientras el coro recitaba las oraciones, finalmente encontró tiempo para meditar en silencio.
El recuerdo de Francisco
Por supuesto que después tomó la palabra y una vez más, como viene reiterándolo desde que arribó al país, apeló al recuerdo de Francisco. El escenario era de lo más especial, porque por las naves de esa Catedral habían transitado juntos Prevost y Jorge Bergoglio, cuando convertirse en Papa, para los dos, no era más que un sueño. León sostuvo que Francisco simboliza un ejemplo para servir a la Argentina de hoy.
“Nuestra misión pastoral consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos“, les dijo a los obispos.
La salida fue por la puerta lateral que conecta directamente con la sede del Arzobispado, sobre calle Rivadavia, así que ver a León parecía imposible para el público. Pero los milagros existen, y en este caso se cristalizó desde un balcón de la Plaza de Mayo. Vaya símbolo de la argentinidad.