Un potente símbolo argentino: el saludo desde un balcón de la Plaza de Mayo

A un lado, el Cabildo iluminado con los colores papales servía de extraordinario marco en una noche primaveral, corolario de una jornada a pleno sol. Al fondo, recortándose en la diagonal, se adivinaba un mapping sobre el Obelisco, armado con los símbolos de la gira pastoral. La Casa Rosada, en tanto, lucía en absoluto silencio. El público estaba concentrado frente a la Catedral, a la que León concurrió para celebrar las Vísperas. ¿En qué se diferencia de una misa? Se trata de un oficio vespertino; una oración que realiza la Iglesia para santificar los distintos momentos del día. Proviene del latín vesper, que significa “tarde”, y se celebra al caer el sol, marcando la transición entre el fin de la jornada laboral y el descanso de la noche.