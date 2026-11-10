Murió monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito que marcó la agenda conservadora de la Iglesia

Sus posturas lo llevaron a protagonizar fuertes cruces con distintos sectores políticos y sociales. Fue un férreo opositor al matrimonio igualitario, el aborto y los planes de salud sexual y reproductiva. Incluso llegó a prohibir en las escuelas católicas de su diócesis el uso de la "teoría de género" como material de estudio. Sus declaraciones públicas, muchas veces provocadoras, no tardaron en generar escándalo; en 2016, por ejemplo, definió a la masturbación como "un acto animaloide" y ironizó sobre el petting en la puerta de la Catedral.