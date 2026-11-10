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Murió monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito que marcó la agenda conservadora de la Iglesia

El religioso de 83 años falleció este martes en Buenos Aires. Su deceso se produce en plena visita del papa León XIV al país, a horas de la misa que el Pontífice oficiará en Luján.

Monseñor Héctor Rubén Aguer tenía 83 años. ARCHIVO
Monseñor Héctor Rubén Aguer tenía 83 años. ARCHIVO
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, falleció este martes a los 83 años en Buenos Aires, según confirmó la Cancillería del Arzobispado platense.
  • Lideró la arquidiócesis entre 1998 y 2018, etapa signada por su férrea oposición al aborto y la diversidad sexual, junto a fuertes críticas al rumbo aperturista del Vaticano.
  • Su partida simboliza el ocaso del sector más tradicionalista del clero argentino, abriendo interrogantes sobre quién liderará el ala conservadora en los próximos debates.
Resumen generado con IA

Monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes a los 83 años, según confirmó la Cancillería del Arzobispado de esa ciudad. La noticia sacudió la agenda eclesiástica justo en medio de la visita apostólica del papa León XIV al país, cuando faltan pocas horas para la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice encabezará en la Basílica de Luján.

A través de un comunicado firmado por el actual arzobispo platense, Gustavo Carrara, sus obispos auxiliares y otros miembros del clero, la institución despidió al religioso. "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer", expresaron.

Nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943, Aguer se consolidó como una de las figuras más influyentes y controvertidas del clero local. De perfil frontal y con una sólida formación en filosofía y teología moral, estuvo al frente de la diócesis platense durante dos décadas, entre 1998 y 2018. Su gestión se caracterizó por una defensa irrestricta de los valores tradicionales y la moral católica.

Sus posturas lo llevaron a protagonizar fuertes cruces con distintos sectores políticos y sociales. Fue un férreo opositor al matrimonio igualitario, el aborto y los planes de salud sexual y reproductiva. Incluso llegó a prohibir en las escuelas católicas de su diócesis el uso de la "teoría de género" como material de estudio. Sus declaraciones públicas, muchas veces provocadoras, no tardaron en generar escándalo; en 2016, por ejemplo, definió a la masturbación como "un acto animaloide" y ironizó sobre el petting en la puerta de la Catedral.

A lo largo de su carrera, también ocupó importantes cargos en el Vaticano, como la presidencia de la Comisión de Educación del Episcopado y su integración al Consejo Pontificio para la Cultura. En los últimos años, y ya retirado de la misión pastoral activa, residió en el Hogar Sacerdotal del barrio de Flores.

Sus polémicas con el Papa y el Vaticano

Lejos de retirarse en silencio, Aguer mantuvo una postura crítica hacia el rumbo de la Iglesia contemporánea. En 2024, publicó un texto en el sitio ultraconservador estadounidense LifeSiteNews donde acusó a la "burocracia progresista instalada en Roma" de "cancelar" a quienes buscan servir a Jesucristo desde la ortodoxia.

En ese mismo artículo, cuestionó al papa Francisco por apartar al arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, y trazó una picante comparación entre la jerarquía eclesiástica y la política argentina: "Hay en la jerarquía un planteamiento peronista, implacable con el enemigo e infinitamente indulgente con los aliados".

Aguer también cargó contra el Concilio Vaticano II y fue noticia a fines de los años 90 por una decisión que lo vinculó a un escándalo financiero: se presentó como fiador personal del banquero Francisco Javier Trusso, involucrado en un fraude de 250 millones de dólares en el Banco de Crédito Provincial. 

Aunque el religioso no tenía participación en la operatoria de la entidad, el episodio quedó marcado en su historial. Con su muerte, la Iglesia argentina despide a uno de sus últimos grandes defensores de la tradición.

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