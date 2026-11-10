Quiénes son los santos y beatos argentinos que León XIV recordó en su mensaje

Resumen para apurados
- En su gira por Buenos Aires y Córdoba, el papa León XIV destacó a santos y beatos locales para invitar a los fieles a vivir en santidad y promover la fe y la justicia.
- La mención incluyó a Enrique Shaw, Angelelli, Esquiú y Pironio, referentes históricos por su compromiso social, pastoral y testimonio evangélico en tiempos difíciles del país.
- Este tributo refuerza el llamado papal hacia una Iglesia inclusiva centrada en los vulnerables, consolidando el legado de estos líderes en la identidad religiosa regional.
En su paso por Córdoba y Buenos Aires, el papa León XIV hizo referencia a algunas de las figuras destacadas del país para la Iglesia. El portal oficial del Vaticano compartió un listado de estas personalidades que marcaron el camino de la fe. A su vez, los describió como “testigos de la fe que llevaron el Evangelio a lo largo de kilómetros y kilómetros, desde grandes centros urbanos hasta las inmensas extensiones de las Sierras Grandes”.
El logo elegido para representar la etapa argentina del viaje apostólico del Papa León XIV por América Latina representa visualmente las numerosas figuras de santos y beatos del país, según explicó Vatican News. Se trata de una corona formada por pequeñas figuras humanas de diferentes colores. Esa unión para la Iglesia representa la diversidad y se sintoniza con el lema del viaje: “Bienvenidos todos”.
La encíclica “Magnifica Humanitas” del papa León XIV también hace referencia a algunos de sus fieles, los que más busca recordar, como “piedras descartadas”. Con este término, evoca particularmente a los pobres, los enfermos, los migrantes y los más vulnerables. A todos ellos llama a anunciar el mensaje.
Los santos y beatos recordados por el Papa
Enrique Shaw. El Papa recordó al venerable siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, a quien definió como un "empresario católico que se convirtió tras descubrir la belleza del Evangelio". Nacido en París el 26 de febrero de 1921 quedó huérfano de madre cuando apenas tenía cuatro años.
Durante un viaje a Estados Unidos en 1945, descubrió una vocación particular: llevar el Evangelio al mundo empresarial, al que pertenecía su familia a través de la compañía Cristalerías Rigolleau. Tras convertirse en director ejecutivo de la empresa, destacó por su trato cercano y humano con los trabajadores, de quienes afirmaba: "Para juzgar a un obrero, primero hay que amarlo".
Fray Mamerto Esquiú. Durante la celebración de las vísperas con el episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, el Papa mencionó "el testimonio de ilustres obispos argentinos que supieron comprometerse con la unidad y la paz". Entre ellos se encuentra el beato Mamerto Esquiú, nacido el 11 de mayo de 1826 en San José de Piedra Blanca.
Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre de 1848 y reconocido por su piedad y su integridad moral. En 1880, el Papa León XIII lo nombró obispo de Córdoba. Destacó por su intensa vida de oración, su ayuda espiritual y material a los pobres, su celo y caridad pastoral, la formación de seminaristas, así como la predicación de ejercicios espirituales y misiones populares.
Enrique Angelo Angelelli Carletti. Enrique Angelo Angelelli Carletti tuvo una incansable labor en favor de la promoción de la justicia cristiana. Nació el 17 de julio de 1923 en Córdoba. Enseñó Derecho Canónico y Derecho Público Eclesiástico en el seminario, además de desempeñar su labor pastoral en la catedral de su provincia. También se dedicó al acompañamiento espiritual de los jóvenes trabajadores, colaborando con la Juventud Obrera Católica.
Prestó especial atención a los pobres y a las comunidades rurales. No dudó en denunciar públicamente las injusticias, los abusos y la explotación, enfrentándose con frecuencia a quienes pretendían defender sus propios privilegios. En 1976, tras el golpe de Estado militar, la persecución contra él y sus colaboradores se hizo cada vez más explícita y violenta, hasta su muerte en un pretendido accidente automovilístico. Fue asesinado junto a tres compañeros religiosos debido a su actividad.
Eduardo Francisco Pironio. El cardenal Eduardo Francisco Pironio nació el 3 de diciembre de 1920 en Nueve de Julio. Ingresó en el seminario de La Plata en 1932 y fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1943. Desempeñó importantes cargos en la Iglesia latinoamericana: fue secretario y después presidente del Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño). Fue fundamental para la renovación de la Iglesia en América Latina.
En 1976, el papa Montini lo creó cardenal y posteriormente san Juan Pablo II lo confirmó en el cargo. Mostró una especial atención hacia los jóvenes y contribuyó de manera decisiva al nacimiento y desarrollo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ese mismo año le diagnosticaron un cáncer de próstata. A pesar de la enfermedad, continuó desempeñando su ministerio con gran dedicación.