Quiénes son los santos y beatos argentinos que León XIV recordó en su mensaje

En su paso por Córdoba y Buenos Aires, el papa León XIV hizo referencia a algunas de las figuras destacadas del país para la Iglesia. El portal oficial del Vaticano compartió un listado de estas personalidades que marcaron el camino de la fe. A su vez, los describió como “testigos de la fe que llevaron el Evangelio a lo largo de kilómetros y kilómetros, desde grandes centros urbanos hasta las inmensas extensiones de las Sierras Grandes”.