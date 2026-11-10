Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

El periodista acusó a las celebridades de disfrutar de lujos y "robar sándwiches" mientras miles de fieles soportaban el sol en Palermo.

Jorge Rial cuestionó con dureza a Yanina Latorre por sus posteos en el sector VIP y la acusó de robar sándwiches
Jorge Rial cuestionó con dureza a Yanina Latorre por sus posteos en el sector VIP y la acusó de "robar sándwiches" FOTO: @jrial @yanilatorre
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras la misa del papa León XIV en Palermo, por las críticas al sector VIP exclusivo para famosos y políticos frente a la multitud de fieles.
  • Rial denunció carpas climatizadas y millonarios gastos estatales, mientras Latorre negó privilegios de catering y afirmó haber llevado su propia comida con invitación formal.
  • La controversia expone el malestar social por el trato preferencial a figuras públicas y podría derivar en un pronunciamiento formal de la Conferencia Episcopal Argentina.
Resumen generado con IA

La histórica misa celebrada por el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, derivó en un tenso enfrentamiento mediático entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El choque se desencadenó tras la difusión de imágenes del sector VIP reservado para figuras del espectáculo, políticos y empresarios, lo que provocó una ola de indignación entre fieles y voluntarios que debieron seguir la ceremonia a más de dos kilómetros del altar.

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El periodista Jorge Rial criticó con dureza a los famosos presentes en el área exclusiva y reposteó una foto compartida por Latorre donde se observaban productos de catering. Rial sostuvo que la organización montó carpas climatizadas con comida y bebida mientras la multitud soportaba largas horas a la intemperie. 

En sus redes sociales, el conductor denunció que la presencia de celebridades constituyó una "frivolización" del acto religioso y afirmó que los invitados "se robaban los sándwiches" durante el evento.

En ese sentido, Rial afirmó que el servicio del área preferencial demandó un gasto superior a los 8.000 millones de pesos a través de una licitación directa vinculada a la productora DF Entertainment. Además, aseguró que la Conferencia Episcopal Argentina evaluaba emitir un duro comunicado de repudio por la instalación de sectores privilegiados con aire acondicionado, sushi y refrigerios en el marco de una misa masiva.

El espacio preferencial ofreció carpas climatizadas, bebidas y servicio de catering con sándwiches de miga, sushi y canapés para celebridades y dirigentes. El espacio preferencial ofreció carpas climatizadas, bebidas y servicio de catering con sándwiches de miga, sushi y canapés para celebridades y dirigentes. FOTO: captura @jrial

La respuesta de Yanina Latorre y su descargo en radio y redes

Frente a las acusaciones, Yanina Latorre rechazó las críticas a través de su programa en El Observador y de respuestas directas a los usuarios en redes sociales. La conductora explicó que ingresó al predio con una invitación formal en código QR junto a su compañera Analía Franchín y negó haber dispuesto de un catering provisto por la organización oficial. Según su versión, los alimentos que mostró en sus plataformas consistían en sándwiches y turrones que Franchín había llevado de forma particular.

Además, Latorre aseguró que permaneció durante más de dos horas "al rayo del sol haciendo nada" a la espera del inicio del oficio religioso. Ante los reproches de usuarios que recordaron sus viajes anuales a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, la panelista respondió: "La fe es toda la misma". De este modo, la conductora desestimó los cuestionamientos sobre su religiosidad y reafirmó su derecho a estar presente en el evento.

Indignación de fieles y voluntarios por el contraste social en Palermo

El malestar que alimentó la controversia mediática respondió a una queja generalizada que se multiplicó en las redes sociales tras la realización del encuentro masivo. Miles de asistentes, entre ellos adultos mayores y delegaciones parroquiales, acamparon o permanecieron hasta 20 horas de pie en las inmediaciones de las avenidas del Libertador y Sarmiento para presenciar el paso del Sumo Pontífice.

Entre los testimonios difundidos en las plataformas digitales se destacó el reclamo de una voluntaria, quien denunció que tras servir durante 20 horas continuas a 2,3 kilómetros del altar principal, los colaboradores no recibieron agua ni alimentos. 

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Además de Latorre y Franchín, el sector de acceso preferencial albergó a figuras como Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Florencia de la Ve, Gabriel Lage y Zulemita Menem, quien asistió con atuendo de color en contraste con el protocolo de vestimenta negra respetado por la mayoría de los invitados.


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