Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Resumen para apurados
- Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras la misa del papa León XIV en Palermo, por las críticas al sector VIP exclusivo para famosos y políticos frente a la multitud de fieles.
- Rial denunció carpas climatizadas y millonarios gastos estatales, mientras Latorre negó privilegios de catering y afirmó haber llevado su propia comida con invitación formal.
- La controversia expone el malestar social por el trato preferencial a figuras públicas y podría derivar en un pronunciamiento formal de la Conferencia Episcopal Argentina.
La histórica misa celebrada por el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, derivó en un tenso enfrentamiento mediático entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El choque se desencadenó tras la difusión de imágenes del sector VIP reservado para figuras del espectáculo, políticos y empresarios, lo que provocó una ola de indignación entre fieles y voluntarios que debieron seguir la ceremonia a más de dos kilómetros del altar.
El periodista Jorge Rial criticó con dureza a los famosos presentes en el área exclusiva y reposteó una foto compartida por Latorre donde se observaban productos de catering. Rial sostuvo que la organización montó carpas climatizadas con comida y bebida mientras la multitud soportaba largas horas a la intemperie.
En sus redes sociales, el conductor denunció que la presencia de celebridades constituyó una "frivolización" del acto religioso y afirmó que los invitados "se robaban los sándwiches" durante el evento.
En ese sentido, Rial afirmó que el servicio del área preferencial demandó un gasto superior a los 8.000 millones de pesos a través de una licitación directa vinculada a la productora DF Entertainment. Además, aseguró que la Conferencia Episcopal Argentina evaluaba emitir un duro comunicado de repudio por la instalación de sectores privilegiados con aire acondicionado, sushi y refrigerios en el marco de una misa masiva.
La respuesta de Yanina Latorre y su descargo en radio y redes
Frente a las acusaciones, Yanina Latorre rechazó las críticas a través de su programa en El Observador y de respuestas directas a los usuarios en redes sociales. La conductora explicó que ingresó al predio con una invitación formal en código QR junto a su compañera Analía Franchín y negó haber dispuesto de un catering provisto por la organización oficial. Según su versión, los alimentos que mostró en sus plataformas consistían en sándwiches y turrones que Franchín había llevado de forma particular.
Yanina Latorre revelÃ³ mÃ¡s detalles sobre la invitaciÃ³n VIP a la misa del papa LeÃ³n XIV: "Invitan personalidades que consideran que van a comunicar. Si te invitan, vas y punto. No sÃ© cuÃ¡l es el parÃ¡metro de la invitaciÃ³n. A mi me invitÃ³ Jorge Macri y BelÃ©n"— tronk (@TronkOficial) November 10, 2026
Además, Latorre aseguró que permaneció durante más de dos horas "al rayo del sol haciendo nada" a la espera del inicio del oficio religioso. Ante los reproches de usuarios que recordaron sus viajes anuales a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, la panelista respondió: "La fe es toda la misma". De este modo, la conductora desestimó los cuestionamientos sobre su religiosidad y reafirmó su derecho a estar presente en el evento.
Indignación de fieles y voluntarios por el contraste social en Palermo
El malestar que alimentó la controversia mediática respondió a una queja generalizada que se multiplicó en las redes sociales tras la realización del encuentro masivo. Miles de asistentes, entre ellos adultos mayores y delegaciones parroquiales, acamparon o permanecieron hasta 20 horas de pie en las inmediaciones de las avenidas del Libertador y Sarmiento para presenciar el paso del Sumo Pontífice.
MÃ¡s de 8 mil palos saliÃ³ darle de comer a los forros VIP del gobierno. Con una licitaciÃ³n directa. Toda del gobierno nacional. Es un escÃ¡ndalo. Odian al Papa pero hacen negocios con su figura. Hijos de puta— JORGE RIAL (@rialjorge) November 10, 2026
Entre los testimonios difundidos en las plataformas digitales se destacó el reclamo de una voluntaria, quien denunció que tras servir durante 20 horas continuas a 2,3 kilómetros del altar principal, los colaboradores no recibieron agua ni alimentos.
Además de Latorre y Franchín, el sector de acceso preferencial albergó a figuras como Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Florencia de la Ve, Gabriel Lage y Zulemita Menem, quien asistió con atuendo de color en contraste con el protocolo de vestimenta negra respetado por la mayoría de los invitados.