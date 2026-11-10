Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Además, Latorre aseguró que permaneció durante más de dos horas "al rayo del sol haciendo nada" a la espera del inicio del oficio religioso. Ante los reproches de usuarios que recordaron sus viajes anuales a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, la panelista respondió: "La fe es toda la misma". De este modo, la conductora desestimó los cuestionamientos sobre su religiosidad y reafirmó su derecho a estar presente en el evento.