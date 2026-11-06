"Es un homenaje a Francisco": la confesión del papa León XIV sobre el vínculo especial de su viaje con la Argentina

El papa León XIV llegó a Uruguay en medio de la gran expectativa que envuelve a toda la región con su gira por Latinoamérica. A la vez que las primeras horas del Sumo Pontífice transcurren en el país vecino, el Obispo de Roma ya se refirió en una rueda de prensa a la visita a la Argentina y el lazo especial que tiene este viaje con la nación y el papa Francisco.