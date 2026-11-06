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"Es un homenaje a Francisco": la confesión del papa León XIV sobre el vínculo especial de su viaje con la Argentina

El Santo Padre comenzó en Montevideo su sexto viaje apostólico, con el que busca rendir homenaje a la figura de Francisco al visitar la región y llegar a la Argentina.

León XIV llegará a la Argentina en un viaje que admiró será un homenaje a Francisco.
León XIV llegará a la Argentina en un viaje que admiró será un "homenaje" a Francisco. Imagen: Ámbito Financiero
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV arribó a Uruguay para iniciar su gira regional y afirmó que su próxima visita a la Argentina será un homenaje a Francisco, país que él no pudo visitar.
  • Durante el vuelo desde Roma, León XIV dialogó con la prensa antes de ser recibido en Montevideo por Yamandú Orsi, en el marco de su sexto viaje apostólico internacional.
  • La gira genera fuerte expectativa en el Cono Sur y saldará de manera simbólica la histórica deuda pendiente de una visita de Jorge Bergoglio a su tierra natal.
Resumen generado con IA

El papa León XIV llegó a Uruguay en medio de la gran expectativa que envuelve a toda la región con su gira por Latinoamérica. A la vez que las primeras horas del Sumo Pontífice transcurren en el país vecino, el Obispo de Roma ya se refirió en una rueda de prensa a la visita a la Argentina y el lazo especial que tiene este viaje con la nación y el papa Francisco.

El papa León XIV visita Uruguay: cuál es el cronograma completo de sus actividades

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Alrededor de 82 periodistas que lo acompañaron en el avión papal que lo trajo a Latinoamérica, León XIV recordó a Jorge Bergoglio, el Santo Padre argentino que lo antecedió en su cargo y cómo el itinerario tenía un vínculo especial con él. Durante el vuelo entre Roma y Montevideo el Papa afirmó que se trataba de un homenaje.

El recuerdo a Francisco antes de pisar suelo argentino

"Es un homenaje a Francisco, en el sentido de que estoy visitando su país, que él no pudo visitar", afirmó el Papa en respuesta a la consulta de la prensa sobre si el periplo constituía un reconocimiento al pontífice argentino. Voy con mucho entusiasmo”, completó el Sumo Pontífice al señalar la importancia que tenía para su agenda llegar al país natal de Bergoglio en esta escala continental.

“Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, dijo el papa León XIV al medio Clarín en el vuelo que lo trajo de recorrido por América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y luego Perú.

Las actividades del Papa tras el arribo en Montevideo 

El papa León XIV llegó a Montevideo para dar inicio a su sexto viaje apostólico, del cual ya había manifestado en días anteriores su emoción por regresar a su querida Sudamérica. El avión procedente de Roma, Italia, aterrizó a las 16:19 (hora local) en el aeropuerto internacional de la capital uruguaya-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.

En su arribo, el Santo Padre fue recibido por el presidente de la nación, Yamandú Orsi. Luego de los saludos protocolares de las delegaciones, el Papa se encuentra dirigiéndose a la Plaza de la Independencia, donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida.

La visita apostólica en Uruguay tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre, y el primer día contempla el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, así como la celebración de las Vísperas con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas y los seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago.

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