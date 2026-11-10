León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

¿Cómo era Robert Prevost antes de convertirse en el papa León XIV? ¿Qué recuerdan quienes compartieron su vida cotidiana y su trabajo pastoral? Esas preguntas atraviesan “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”, un documental de LA GACETA realizado a partir de un viaje periodístico a esa ciudad del norte de Perú. A través de entrevistas con sacerdotes, colaboradores y vecinos, la producción reconstruye una etapa fundamental de su trayectoria y explora las características del liderazgo que ejerció antes de llegar al Vaticano.