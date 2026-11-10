León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

“Robert Prevost, el caminante de Chiclayo” reconstruye la vida y el liderazgo del actual pontífice a través de los testimonios de quienes lo conocieron durante sus años como obispo en Perú.

Álvaro Medina
Por Álvaro Medina 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • LA GACETA estrenó el documental “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”, que retrata la labor pastoral del papa León XIV durante sus años como obispo en el norte de Perú.
  • A través de testimonios locales, la producción aborda su cercanía con comunidades andinas y su gestión ante emergencias sanitarias y catástrofes climáticas como inundaciones.
  • El filme refleja el orgullo de Chiclayo y la expectativa de la comunidad católica ante el regreso de su antiguo obispo a la región, programado entre el 13 y el 15 de noviembre.
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¿Cómo era Robert Prevost antes de convertirse en el papa León XIV? ¿Qué recuerdan quienes compartieron su vida cotidiana y su trabajo pastoral? Esas preguntas atraviesan “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”, un documental de LA GACETA realizado a partir de un viaje periodístico a esa ciudad del norte de Perú. A través de entrevistas con sacerdotes, colaboradores y vecinos, la producción reconstruye una etapa fundamental de su trayectoria y explora las características del liderazgo que ejerció antes de llegar al Vaticano.

Los testimonios recuperan historias de sus recorridos por comunidades altoandinas, su cercanía con los habitantes y su participación en momentos críticos para la región. Una mujer recuerda cómo lo hospedó en su casa de Uyurpampa, mientras una excolaboradora de Cáritas relata las gestiones que impulsó durante la pandemia y que salvaron vidas. También aparecen sus intervenciones frente a las inundaciones y otras emergencias, junto con recuerdos que permiten descubrir aspectos menos conocidos de su personalidad.

El documental también retrata a Chiclayo después de la elección de León XIV: una ciudad atravesada por el orgullo, la religiosidad popular y las expectativas ante el regreso de su antiguo obispo, previsto entre el 13 y el 15 de noviembre. Entre los recuerdos personales y las experiencias compartidas, la película propone descubrir al líder a través del hombre y al hombre a través del territorio que marcó buena parte de su vida.

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