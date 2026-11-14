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Cómo pagar menos de luz y gas: los subsidios disponibles para las familias tucumanas

El Gobierno nacional mantiene un régimen de asistencia para hogares de bajos ingresos y la provincia cuenta con una tarifa social eléctrica propia. Ambos beneficios tienen requisitos diferentes y permiten aliviar el costo de los servicios.

FACTURA DE LUZ. Hogares tucumanos pueden acceder a subsidios nacionales para la luz y el gas, además de la Tarifa Social Eléctrica provincial. / ARCIVO LA GACETA
FACTURA DE LUZ. Hogares tucumanos pueden acceder a subsidios nacionales para la luz y el gas, además de la Tarifa Social Eléctrica provincial. / ARCIVO LA GACETA
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Familias de Tucumán pueden tramitar subsidios de luz y gas ante la Nación y la Provincia para aliviar el costo de los servicios en hogares de bajos ingresos.
  • El trámite se gestiona vía online por el registro nacional ReSEF y la web del ERSEPT, bajo criterios de topes salariales y límites de patrimonio familiar.
  • La validación oficial de las solicitudes definirá la tarifa final, un beneficio clave para mitigar el impacto del consumo energético de cara a los meses de verano.
Resumen generado con IA

Con las facturas de luz y gas, muchas familias buscan formas de reducir sus gastos. En Tucumán hay dos opciones de asistencia: los subsidios nacionales para servicios energéticos y la Tarifa Social Eléctrica provincial.

El beneficio nacional contempla la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos. La ayuda provincial, en cambio, está destinada a hogares vulnerables que necesitan asistencia para pagar la luz.

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Quiénes pueden acceder a los subsidios nacionales

Pueden solicitar el subsidio los hogares cuyos ingresos netos totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

También se contemplan casos especiales: familias con integrantes que tengan Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra o Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, existen condiciones patrimoniales que pueden impedir el acceso, como tener tres o más inmuebles, un automóvil de hasta tres años de antigüedad (salvo excepciones por discapacidad), una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo RASE no deben volver a realizar el trámite. En cambio, quienes recibían el ex Programa Hogar para comprar garrafas sí deben anotarse en el nuevo registro.

El Gobierno tucumano negocia con la Nación un subsidio especial para la tarifa de luz del verano

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Cómo solicitar el subsidio nacional de luz y gas

La inscripción al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) es gratuita y online. Para completar el formulario se necesita:

Número de medidor y de cliente, servicio, cuenta o NIS de las facturas.

DNI vigente de quien realiza la solicitud.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Correo electrónico personal.

El trámite se realiza en el portal oficial de Subsidios Energéticos. Allí hay que completar los datos personales, familiares y de los servicios. La información tiene carácter de declaración jurada.

Al finalizar, se obtiene un código de confirmación que se puede descargar en PDF. Ese comprobante permite consultar el estado de la solicitud desde Mi Argentina o el sitio oficial.

Cómo acceder a la Tarifa Social Eléctrica en Tucumán

La provincia también cuenta con una Tarifa Social Eléctrica (TSE), administrada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).

El beneficio está destinado a hogares vulnerables que tengan un servicio residencial de electricidad y una única conexión. Además, deben estar al día con EDET o contar con un plan de pago vigente si tienen deudas. El suministro no debe presentar irregularidades.

Para evaluar cada solicitud se consideran los ingresos, la cantidad de integrantes de la familia y su situación patrimonial.

La inscripción se puede iniciar a través de los formularios disponibles en los sitios del ERSEPT y EDET.

Para completar el trámite se necesitan los datos del titular, DNI, fecha de nacimiento, domicilio del suministro, número de servicio de la factura e información de las personas que viven en el hogar.

Cualquier integrante de la familia puede realizar la solicitud. Si el titular del servicio ya no vive en ese domicilio, primero deberá actualizarse la titularidad.

El ERSEPT analiza cada caso y puede pedir documentación adicional. Por eso, completar el formulario no garantiza la aprobación del beneficio.

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