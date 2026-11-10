Una estudiante tucumana ganó un viaje a Corea en un concurso de oratoria

Resumen para apurados
- La estudiante tucumana Amira Benlliure ganó un viaje a Corea tras obtener el primer premio en un concurso de oratoria escolar en idioma coreano celebrado en Tucumán.
- El certamen surgió de un convenio entre el Ministerio de Educación provincial y la Embajada de Corea del Sur, que impulsó talleres optativos para más de 40 escuelas secundarias.
- La iniciativa consolida la enseñanza de lenguas asiáticas en la región y proyecta ampliar los intercambios culturales y becas formativas para estudiantes locales a futuro.
Un idioma que empezó a ganar espacio en la provincia terminó llevando a una estudiante mucho más lejos. Amira Berenice Benlliure, alumna del Colegio Presentación de María, fue reconocida en un concurso de oratoria en coreano y obtuvo como premio un viaje a Corea.
La estudiante recibió el Premio al Mérito en el 2° Concurso de Oratoria en Coreano para Jóvenes 2026, cuyos ganadores fueron reconocidos durante el Festival Estudiantil del Idioma Coreano realizado en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán.
El encuentro reunió a chicos de distintas escuelas que durante el año se acercaron al idioma y la cultura coreana a través de talleres optativos impulsados en la provincia. La propuesta nació de un convenio de cooperación educativa entre el Ministerio de Educación de Tucumán y la Embajada de la República de Corea del Sur.
Cómo se puede aprender coreano en Tucumán
Los talleres se dictaron en tres escuelas que funcionaron como sedes: la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano y el Liceo Remedios de Escalada de San Martín.
Eso no significa que solamente pudieran participar los alumnos de esos establecimientos. Las clases recibieron estudiantes de distintas escuelas secundarias y, según informó el Ministerio de Educación, más de 40 instituciones estuvieron vinculadas a las actividades.
El aprendizaje tampoco quedó solamente en vocabulario y gramática. La iniciativa utiliza intereses que ya forman parte del consumo cultural de muchos adolescentes, como el K-pop, las películas, los juegos y otros contenidos relacionados con Corea, para generar un primer acercamiento al idioma.
El festival fue una muestra de ese recorrido. Hubo presentaciones de los estudiantes, talleres, actividades culturales y desafíos de traducción y reconocimiento de canciones.
Un concurso que terminó con un viaje a Corea
Uno de los momentos centrales fue la premiación del concurso de oratoria. Además de Amira, Isabella Cueva Pérez, del Colegio San José de Calasanz, y Kristal Ivonne Lazo Sánchez, de la Escuela Secundaria Campo de Las Carreras, recibieron el Premio al Esfuerzo.
También hubo una competencia abierta durante el festival. Los participantes tuvieron que reconocer palabras vinculadas con la cultura coreana y canciones populares de K-pop. La ganadora fue Eleonora Martínez Grande, también estudiante del Colegio Presentación de María.
Para algunos alumnos, el desafío fue animarse a usar frente a otros un idioma que recién empezaban a aprender. Isabella contó durante la jornada que inicialmente le daba vergüenza participar porque era su primer año estudiando coreano, pero finalmente decidió presentarse al concurso.